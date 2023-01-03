2023 yılının ilk altı ayında uygulanacak bedelli askerlik ücreti belli oldu: 100 bin lirayı aştı

Memur maaş zammına endeksli olarak tespit edilen bedelli askerlik ücreti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaş zam oranını açıklamasıyla netleşti. Bedelli askerlik ücreti yüzde böylelikle 100 bin lirayı aştı.

Son Güncelleme:
2023 yılının ilk altı ayında uygulanacak bedelli askerlik ücreti belli oldu: 100 bin lirayı aştı

Her yıl ocak ve temmuz aylarında memur aylık katsayısına göre yeniden tespit edilen bedelli askerlik bedel miktarı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memur maaşını açıklamasıyla netleşti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada; memurlara, memur emeklilerine ve diğer emeklilere ocak ayında yüzde 25 zam uygulanacağını duyurdu.

Memur maaş zammına endekslenmiş biçimde iki kez artan bedelli askerlik fiyatının 2023 yılının Temmuz ayına kadar uygulanacak fiyatı da böylelikle netleşmiş oldu.

Yüzde 25 zam ile bedelli askerlik ücreti 100.080,9‬ TL oldu. 

Erdoğan, memurlara ve emeklilere yüzde 25 zam uygulanacağını açıkladıErdoğan, memurlara ve emeklilere yüzde 25 zam uygulanacağını açıkladıSiyaset
TÜİK, yılın son enflasyon rakamlarını duyurdu: Beklentilerin altında geldiTÜİK, yılın son enflasyon rakamlarını duyurdu: Beklentilerin altında geldiEkonomi
Etiketler
ekonomik kriz Enflasyon
Son Güncelleme:
"Anayasa Mahkemesinin kazandığı tecrübe bu sınamada başarılı olacağımızın göstergesi" Güncel 03 Ocak 2023 14:50
Özel okulların 2023 zammı: Milli Eğitim Bakanı Özer’den açıklama Güncel 03 Ocak 2023 14:46
Fiyatlar fırladı: Sigara, bira ve rakıya zam Güncel 03 Ocak 2023 14:34
2,6 milyar TL harcamışlardı: Yassıada'ya seferler de iptal edildi Güncel 03 Ocak 2023 13:06
ÇOK OKUNANLAR
2023'te hayatı değişecek burçlar: Tüm hayalleri gerçek olacak 2023'te hayatı değişecek burçlar: Tüm hayalleri gerçek olacak
Dünyanın en güzel kadınları belli oldu: Listede 3 Türk var! Dünyanın en güzel kadınları belli oldu: Listede 3 Türk var!
Emekli ve memur zammı için son tahminler ortaya çıktı: İşte yeni maaş tablosu! Emekli ve memur zammı için son tahminler ortaya çıktı: İşte yeni maaş tablosu!
TÜİK enflasyonu açıkladı: Memur ve emeklinin alacağı maaş zammı belli oldu TÜİK enflasyonu açıkladı: Memur ve emeklinin alacağı maaş zammı belli oldu
Cem Küçük, "Erdoğan seçime giderken tüm kozları oynayacak" diyerek olası emekli zammını açıkladı Cem Küçük: Belli ki Erdoğan seçime giderken tüm kozları oynayacak