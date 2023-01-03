14 yaşındaki çocuğa taciz iddiası: Önce serbest bırakıldı sonra tutuklandı

İddiaya göre; İstanbul'un Fatih ilçesinde, 28 Aralık 2022 tarihinde okul çıkışı bir kırtasiye dükkanına giren 14 yaşındaki çocuğu, kırtasiye çalışanı Abdurrahman S. tarafından tacize uğradı.

Kız çocuğu, eve gittikten sonra durumu ailesine anlattı. Bunun üzerine aile, olayı polise bildirdi. Ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan Abdurrahman S., emniyetteki işlemlerinin ardından 29 Aralık'ta İstanbul Adliyesi’ne gönderildi.

SERBEST BIRAKILMIŞTI

Savcılıkça ifadesi alınan şüpheli Abdurrahman S., tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheli, konutunu terk etmeme şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İTİRAZ ÜZERİNE ŞÜPHELİ HAKKINDA YENİDEN YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, nöbetçi hakimliğin bu kararına 20 Ağustos’ta itiraz etti. İtirazı değerlendiren asliye ceza mahkemesi, dün verdiği kararda şüpheli Abdurrahman S. hakkındaki adli kontrol kararının kaldırılmasına ve tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

TUTUKLANDI

Asliye ceza mahkemesinin bu kararı üzerine şüpheli, dün Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Abdurrahman S., bugün getirildiği İstanbul Adliyesi’nde, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine götürüldü.

Kaynak: ANKA