Vatandaşlar Samsun'daki Müzelere Akın Etti

Samsun'da 2023 yılında 9 müzeyi yaklaşık 600 bin kişi ziyaret etti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılı kültürel miras istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye'de müze sayısı 2023 yılında önceki yıla göre yüzde 7,1 artarak 606 oldu. Müzelerin 212 tanesi Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde, 376 tanesi özel müze kategorisinde yer alırken, Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlı 18 müze faaliyet gösterdi. Ören yeri sayısı 144 oldu. Müzelerdeki eser sayısı 3 milyon 900 bin 331 olarak kayıtlara geçti.

SAMSUN'DAKİ MÜZELERİ AKIN AKIN ZİYARET ETTİ

İllerin müze, eser ve ziyaretçi sayılarına göre Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Samsun'da 3 müze mevcut. Müze eseri sayısı 19 bin 483, müze eser ziyaretçi sayısı 110 bin 719.

Samsun'da ayrıca özel müze sayısı 6, bu müzelerdeki eser sayısı 413. Özel müze ziyaretçi sayısı ise 476 bin 997. 2023'te 9 müzeyi toplam 587 bin 716 kişi gezdi.

Bakanlığa bağlı müzelerdeki eserlerin yılsonu mevcut sayılarına göre Samsun'da arkeolojik materyal 6 bin 843, etnografik materyal 1167, sikke 11 bin 70, tablet 34, mühür ve mühür baskısı 325, diğer 44 olmak üzere toplam 19 bin 483 eser bulunuyor.

Samsun'un taşınmaz kültür varlıkları ve sit alanları istatistikleri ise korunmaya alınan sokaklar 3, anıt ve abideler 2, idari 56, kültürel 139, şehitlikler 1, askeri 6, endüstriyel ve ticari 48, dinsel 137, mezarlıklar 100, sivil mimarlık örnekleri 444, kalıntılar 25 olmak üzere toplam 961. Arkeolojik 235, kentsel 6, karma 1 alan olmak üzere de toplam 242 sit alanı mevcut.