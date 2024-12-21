Vatandaş Korkusundan Sokağa Çıkamaz Hale Geldi: AKP'li Vekilin Şirketine 'Kıyak'

İYİ Parti Giresin İl Genel Meclis Üyesi Ömer Cebeci, ''ÇED gerekli değildir'' onayının mahkeme tarafından iptal edilmesi sonrasında şirketin yeniden başvuru yapmasıyla başlayan süreçte İl Genel Meclisi tarafından alınan kararı ve süreci anlattı.

CİDDİ GÜVENLİK PROBLEMİ YARATIYOR

Cebeci, AKP Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz’e ait olan maden şirketinin ağır tonajlı araçlarının yarattığı güvenlik riski nedeniyle köylülerin evlerinden çıkamaz hale geldiğini dile getirirken, yollarda ağır araçların oluşturduğu ciddi hasarların meydana geldiğini belirtti.

İYİ PARTİLİ İSİMDEN DİKKAT ÇEKEN İDDİALAR

Cebeci, maden şirketi ile il genel meclisi tarafından yapılan protokolün süresinin geçtiğimiz ekim ayında sona erdiğini ancak maden şirketinin kendi yaptığı protokolde süre sınır olmadığı nedeniyle bu yolu kullanmaya devam etmekte ısrarcı olduğunu iddia etti.

Cebeci’nin maden şirketine dair öne sürdüğü iddialar şu şekilde:

''2023 yılında Çatalağaç köylüleri, madene ait 'ÇED gerekli değildir' kararının iptali için Giresun İdare Mahkemesinde dava açtı. Dava sonucunda mahkeme, valiliğin vermiş olduğu 'ÇED gerekli değildir' kararını iptal etti. Karar sonrası maden şirketinin çalışma ruhsatı bir anlamda düştü ve faaliyetinin durdurulması aşamasına gelindi. Mahkeme kararında; köy yolunun ağır tonajlı araçlardan kaynaklı güvenli olmadığı, yine patlayıcıların köyün içinden geçmesi nedeniyle yüksek güvenlik riski olduğu, maden şirketinin sunduğu ÇED dosyasında nakliye yolunun köy yolu olmadığı, ayrı bir nakliye yolu olduğu ve bu nakliye yolunun kullanılmadığı ifade edildi. 'İl Genel Meclisi, kendisini üst mahkeme yerine koyup maden şirketine yol kullanım hakkı veremez.' şeklinde şerh düştüm. Fakat nihayetinde komisyonun kararı İl Genel Meclisine geldi ve onaylandı.

MADEN ŞİRKETİ SÜRE KISITINI TANIMADI

Burada Giresun İl Genel Meclisi hukuka aykırı bir karar alarak maden şirketine köy yolunun bir yıllığına kullanımı için izin vermiş oldu ve İl Özel İdaresi de buna dayanarak maden şirketi ile bir protokol yaptı. Bu protokolün süresi esasen 4 Ekim 2024 tarihinde sona erdi. Süre dolunca İl Özel İdaresi, maden şirketine bir yazı göndererek 'köy yolunu terk et' dedi. Fakat maden şirketi; 'benim yaptığım protokolde süre sınırı yok, süre belirtilmediği için ben bu yolu kullanmaya devam edeceğim' dedi.

“YOL KULLANILAMAZ HALE GELMİŞ, KÖYLÜLER TEHLİKEDE”

Devletin İl Özel İdaresi aracılığıyla yapmış olduğu bu yolu köylüler geri istiyor. Geri isterken de devletin yaptığı betonun ve asfaltın ÇED dosyasında ve protokolde belirtildiği gibi devletin yapmış olduğu aynı şekilde geri verilmesini istiyorlar. Halk bu yolun maden şirketine ait ağır tonajlı araçlar tarafından kullanılmasını istemiyor. Köyde yaşayanlar şu an bu yolda binek otomobillerini kullanamıyorlar. Yolda çökmeler olmuş, betonlanan ve asfaltlanan yerlerde kırılmalar olmuş. Bu yol kullanılamaz hale gelmiş. Köylüler güvenliklerinin tehlikede olduğunu ifade ediyorlar.''

Kaynak: ANKA