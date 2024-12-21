Osmaniye'de Bir Kadın Asansöre Sıkışarak Öldü

Osmaniye Düziçi'nde 79 yaşındaki Fındık Gül isimli kadının başı 2 katlı evinin dış cephesinde asansöre sıkıştı. Gül, hayatını kaybetti.

Osmaniye'de Bir Kadın Asansöre Sıkışarak Öldü

Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde Fındık Gül adlı kadın iddiaya göre üst kata çıkmak için evinin dış cephesine kurulan basit mekanizmalı asansöre bindiği sırada kapıların bir anda kapanması sonucu başını sıkıştırarak ağır yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gül, kurtarılamadı. Fındık Gül'ün cenazesi, olayın ardından incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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