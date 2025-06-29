Van’da Kaçak Sigara Operasyonu: 100 Paket Ele Geçirildi

Van'da yapılan operasyonda 100 paket kaçak sigara ile 476 adet elektronik sigara ele geçirildi.

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Van’da Kaçak Sigara Operasyonu: 100 Paket Ele Geçirildi
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Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda 100 paket kaçak sigara ile 476 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca, 23 Haziran 2025 - 29 Haziran 2025 tarihleri arasında icra edilen faaliyetlerde iki olayda, 2 şahıs yakalanmış olup, yapılan aramalarda 100 paket kaçak sigara, 476 adet elektronik sigara ele geçirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz tarafından kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

Kaynak: İHA

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