Van'da iki gazeteci gözaltına alındı

(Fotoğraf: MA)

Van'da yapılan ev baskınlarında gazeteciler Arif Aslan ve Oktay Candemir gözaltına alındı.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, Van’da gazetecilerin evlerine baskın düzenlendi. Gazeteciler Arif Aslan ve Oktay Candemir, sabah saatlerinde evlerine yapılan baskınla gözaltına alındı.

Gözaltı gerekçeleri öğrenilemeyen gazetecilerin İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü öğrenildi.