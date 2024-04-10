Van Gölü kahverengiye boyandı
Van Gölü'nün Ahlat ilçesinde kalan tarafı, yağış sonrası kahverengine döndü.
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Bitlis’in Ahlat ilçesinde yağmur ve sel sonrası dere yataklarından dökülen su, Van Gölü’nü kahverengine boyadı.
Meteorolojinin yaptığı uyarının ardından Ahlat ilçesinde yağmur etkili oldu.
Yağış sonrası oluşan sel suları, özellikle Çarho Deresi’nden Van Gölü’ne döküldü.
Ahlat-Tatvan yolu üzerindeki 10 kilometrelik hattan dökülen sel suları sonrası Van Gölü kahverengine boyanırken, ortaya çıkan görüntü ise havadan görüntülendi.
Kaynak: İHA
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