İl seçim kurulu itirazları için YSK’da son gün

Siyasi partilerin il seçim kurullarının verdiği karara karşın yapacakları itiraz hakları için son gün bugün.

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İl seçim kurulu itirazları için YSK’da son gün

Geçtiğimiz hafta yapılan 31 Mart Yerel Seçimleriyle ilgili il seçim kurullarının kararlarına itiraz için Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) bugün saat 17.00’ye kadar başvuru yapılabilecek.

YSK’nın seçim sonuçlarına itiraz süreleriyle ilgili açıkladığı takvime göre, il seçim kurullarından çıkacak kararlara karşı YSK’ya itiraz için bugün saat 17.00’ye kadar başvuru yapılabilecek. İl seçim kurulu kararlarına olağanüstü itiraz için başvuru ise son tarih 14 Nisan Pazar günü saat 17.00'ye kadar yapılabilecek.

GAZETECİLERE BAYRAM ŞEKERİ

Öte yandan, YSK, yerel seçimlerin ardından itiraz sürecine ilişkin gelişmeler takip eden basın mensuplarını unutmadı. YSK'nın önünde bayramın ilk gününde bekleyişini sürdüren basın mensuplarına görevleri tarafından kolonya ve bayram şekeri ikram edildi.

Kaynak: ANKA

Etiketler
2024 Yerel Seçimleri Yüksek Seçim Kurulu (YSK)
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