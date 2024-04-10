Ünlü fenomen Ruhi Çenet’in Youtube kanalı çalındı: İnsanları kandıran yatırım tavsiyeleri veriyorlar

Ruhi Çenet’in Youtube kanalının çalındığı, kanalın yeni isminin Ripple olarak değiştirildiği açıklandı.

Ünlü fenomen Ruhi Çenet’in Youtube kanalı çalındı: İnsanları kandıran yatırım tavsiyeleri veriyorlar

Özel ve bilgilendirici içerikleriyle tanınan ünlü içerik üreticisi Ruhi Çenet hacklendi.

YouTube'da 'Ruhi Çenet' adıyla kanalı olan ünlü fenomenin, 9 milyon aboneli kanalı çalındı.

Kanalını çalan hackerlar, kanalın ismini Ripple olarak değiştirdi.

Çenet, yayımladığı bir videoda hesabını çalanların insanları kandıran yatırım tavsiyeleri verdiğini söyledi.

Ruhi Çenet takipçilerini bu kişilere aldanmayın diye uyardı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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