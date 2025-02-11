Van Büyükşehir Belediye Başkanı'na Hapis Cezası

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan, terör örgütüne yardım etmeye teşebbüs suçlamasıyla yargılandığı davada 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti kararını açıklarken, Zeydan’ın istinaf mahkemesine başvurma hakkı bulunuyor.

NE OLMUŞTU?

Abdullah Zeydan, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde DEM Parti’den aday olmuş ve oyların yüzde 55,48’ini alarak Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti. Ancak Van İl Seçim Kurulu, Zeydan’ın seçilme yeterliliği olmadığına karar vererek mazbatayı en yüksek ikinci oyu alan adaya vermişti. DEM Parti’nin itirazı üzerine Yüksek Seçim Kurulu bu kararı iptal etmiş ve Zeydan mazbatasını alarak göreve başlamıştı.

Kaynak: Haber Merkezi