Van Büyükşehir Belediye Başkanı'na Hapis Cezası

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın 'örgüte yardıma teşebbüs'ten yargılandığı davada karar çıktı. Zeydan'a 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Son Güncelleme:
Van Büyükşehir Belediye Başkanı'na Hapis Cezası

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan, terör örgütüne yardım etmeye teşebbüs suçlamasıyla yargılandığı davada 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti kararını açıklarken, Zeydan’ın istinaf mahkemesine başvurma hakkı bulunuyor.

NE OLMUŞTU?

Abdullah Zeydan, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde DEM Parti’den aday olmuş ve oyların yüzde 55,48’ini alarak Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti. Ancak Van İl Seçim Kurulu, Zeydan’ın seçilme yeterliliği olmadığına karar vererek mazbatayı en yüksek ikinci oyu alan adaya vermişti. DEM Parti’nin itirazı üzerine Yüksek Seçim Kurulu bu kararı iptal etmiş ve Zeydan mazbatasını alarak göreve başlamıştı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Hapis cezası Van
Son Güncelleme:
Vicdansızlığın Böylesi! Kedisini Araçta Bırakıp Yurt Dışına Çıktı Kedisini Araçta Bırakıp Yurt Dışına Çıktı
Afyon'da Yolcu Otobüsü TIR'a Çarptı! Yaralılar Var Afyon'da Yolcu Otobüsü TIR'a Çarptı
Duvar Küfünü Anında Yok Ediyor! Doğal Karışımlarla Küf ve Rutubeti Kökünden Kurutun Duvar Küfünü Anında Yok Ediyor! Doğal Karışımlarla Küf ve Rutubeti Kökünden Kurutun
Dikiz Aynasındaki Buğulanmayı Anında Yok Ediyor! Bir Defa Sürmek Yetiyor Dikiz Aynasındaki Buğulanmayı Anında Yok Ediyor! Bir Defa Sürmek Yetiyor
ÇOK OKUNANLAR
9 CHP'li Belediyeye ‘Terör’ Operasyonu: Başkan Yardımcıları Gözaltında İstanbul'da 9 CHP'li Belediyeye ‘Terör’ Operasyonu
Adalet Bakanlığı Kaynakları Seyhan Avşar’a Konuştu: ‘Bazı Milletvekilleri Başsavcılığa Delege Gönderecek’ Adalet Bakanlığı Kaynakları Seyhan Avşar’a Konuştu
Mansur Yavaş'tan Özgür Özel'e 'Sitem', Kritik Zirveye Bu Sözler Damga Vurdu Mansur Yavaş'tan Özgür Özel'e 'Sitem'
CHP’de Çoklu Aday Formülü: İşte Kulislerdeki Önseçim Senaryoları İşte Kulislerdeki Önseçim Senaryoları
THY'nin İndirimli Bilet Kampanyası Başladı: İşte Ucuz Bilet Tarihleri THY'nin İndirimli Bilet Kampanyası Başladı