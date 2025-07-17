Vahşetin Adresi Diyarbakır! 14 Yaşındaki Kız Kardeşini Döverek Öldürdü

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Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde 14 yaşındaki kız kardeşini darbederek öldürdüğü öne sürülen 16 yaşındaki Z.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KÜÇÜK KIZIN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ

Olay, 9 Temmuz’da Dicle ilçesi 15 Temmuz Mahallesi’nde meydana geldi. Aynı evde yaşayan 14 yaşındaki R.A., evde yaralı halde bulundu ve hemen hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AĞABEYİ GÖZALTINDA

Şüpheli ölüm üzerine Ergani Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, R.A’nın 16 yaşındaki ağabeyi Z.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.A., nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. R.A’nın kesin ölüm nedeni, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak otopsiyle netlik kazanacak.

Kaynak: AA