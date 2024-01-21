Uzuvları kesilmiş, kimlikleri yok... Antalya'da son 4 günde 5 ceset bulundu

Antalya'da birbirine yakın noktalarda 4 günde 5 ceset bulundu. Kimliksiz cesetlerle ilgili soruşturma sürüyor.

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Uzuvları kesilmiş, kimlikleri yok... Antalya'da son 4 günde 5 ceset bulundu

Antalya'da sahilde kimliği belirsiz 2 ceset bulundu.

Manavgat'ın Çenger Mahallesi'ndeki sahilde yürüyenler saat 13.00 sıralarında cansız beden görüp jandarmaya haber verdi.

İhbarla olay yerine jandarma, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Üzerinde kimlik bulunmayan ve kimliği belirlenemeyen cansız beden, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

40 KİLOMETRE UZAKLIKTA BİR CESET DAHA

Çenger Mahallesi'ne yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Denizkent Mahallesi sahilinde de saat 13.30 sıralarında ceset bulunduğu ihbarı yapıldı.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, yine kimliği belirlenemeyen ve üzerinden kimlik çıkmayan cesedi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürdü.

BAZI CESETLERİN BAŞI, KOLU VE BELDEN AŞAĞISI KESİLMİŞ

Öte yandan Antalya'nın Serik, Manavgat ve Alanya ilçelerinin sahillerinde son 4 günde 5 cesedin bulunması dikkat çekti.

Geçen çarşamba Manavgat'ın Çenger Mahallesi sahilinde başı, kolu olmayan ve kimliği henüz belirlenemeyen cesedin bulunmasının ardından aynı gün Alanya'nın Konaklı sahilinde belden yukarısı olmayan çocuk cesedi bulundu.

AİLEDEN DNA ÖRNEĞİ ALINDI

Dün de Serik ilçesinin Kadriye Mahallesi'nde sahilde bulunan kadın cesedinin Antalya'da 12 gün önce kaybolan Merve Şevval Elmas'a (18) ait olma ihtimali üzerine, ailesinden DNA örneği alınacak.

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