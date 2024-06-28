Uzman Çavuş dehşet saçtı

Uzman çavuş Gökhan Çelik boşanma aşamasında olduğu 29 yaşındaki eşi Hatice Çelik’i ve onun ağabeyini kurşun yağmuruna tuttu.

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Uzman Çavuş dehşet saçtı
Fotoğraf: Arşiv

GERÇEK GÜNDEM ÖZEL

Uzman çavuş Gökhan Çelik boşanma aşamasında olduğu 29 yaşındaki eşi Hatice Çelik’i ve onun ağabeyini kurşun yağmuruna tuttu. Çelik hayatını kaybederken ağabeyi ve yoldan geçen iki kişi ağır yaralandı.

Adana’nın Seyhan ilçesinde yaşayan uzman çavuş Gökhan Çelik bugün boşanma aşamasında olduğu eşi Hatice Çelik’i tabancayla öldürdü. Eşinin erkek kardeşi Murat Akdöker’i de yaraladı. Olay sırasında yoldan geçen 71 yaşındaki İsmail Hakkı Ağca ve 57 yaşındaki Can Alagöz kurşunların hedefi oldu.

Yaralanan üç kişinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Saldırgan Çelik’in silahıyla olay yerinden kaçıp firar etti.

YAKALANDI

Eşi Hatice Çelik'in ölümüne ve eşinin erkek kardeşi Murat Akdöker'in de yaralanmasına neden olan uzman çavuş Gökhan Çelik, olay yerinden kaçtıktan kısa bir süre sonra yakalandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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