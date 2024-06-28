Milli Eğitim Bakanı sessiz: Özel okul sahibinden, öğretmene öldüresiye darp

Kastamonu'da bir süre önce faaliyetlerine son veren Özel Tema Koleji'nin sahibi ve yakınları, iddiaya göre ödemeleri görüşmek üzere öğretmenleri, Doğa Kültür Köyü Öğretmenevi'ne çağırdı.

Burada yapılan görüşme sırasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 3 öğretmen ile 1 öğretmenin nişanlısı, okul sahibi Malik Erdoğan ile yakınları olan O.E, İ.E.E. ve Y.F.Ö. tarafından darp edildikleri iddiasıyla jandarmaya giderek şikayetçi oldu.

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden 4 kişi darp raporu aldı.

"3-4 KİŞİ ÜZERİME SALDIRDI"

Öğretmenlerden Ali Özçağlı, gazetecilere, gelecek yıl çalışmak için sözleşme yapmış olmalarına rağmen apar topar okulun kapatılma kararı alındığını söyledi.

Öğretmenleri tek tek görüşmek için çağırdıklarını belirten Özçağlı, "Bugün benim ve diğer öğretmenlerimizin görüşmeleri vardı. Ayrı ayrı görüşüldükten sonra görüşmesi biten öğretmenler gidiyordu. Ben görüşmek için gittiğimde okul sahibinin oğlu, 'Hocam sana bir sarılayım' dedi. Sonra anlamadan beni itip vurmaya başladı. Sonrasında beni yere düşürdüler. 3-4 kişi üzerime saldırdı, beni darbetmeye başladı." dedi.

Görüşme için bekleyen diğer öğretmenlerin kavgayı ayırmaya çalıştığını dile getiren Özçağlı, "Bizleri ayırmak için gelen öğretmenlerimizi de bu sırada saldırıp yere düşürdüler. Olayı kameraya çekmek isteyen öğretmenimizi iterek engellemeye çalıştılar. Ağza alınmayacak küfürler ettiler. Jandarmayı çağırdık." diye konuştu.

"BU SALDIRI PLANLANMIŞ"

Öğretmenlerden Onur Yalçın da Özçağlı'ya okul sahibinin saldırdığını öne sürerek, şunları söyledi:

"Bizler farklı bir yerde oturuyorduk. Bir anda birkaç kişi Ali hocamızın yanına doğru geldi. Biz, 'Ne oluyor?' demeden arkamızı döndüğümüzde Ali hocam yerdeydi. Yani bu saldırı planlanmış, kasıtlı olarak yapılmış. Bizlerin de Ali hocamın yanına gitmemizi engellediler. Kavgayı ayırmak için Ali hocamızın yanına doğru gitmek isterken bizlerin üzerine geldiler. Ali hocamı da yerde tuttular, kalkmasını engellediler."

"ALDIĞIM DARBEDEN ÖTÜRÜ BAŞ DÖNMEM VAR"

Ahmet Er ise okulda öğretmenlik yapan nişanlısının görüşmesi için olay yerinde olduklarını anlatarak "Nişanlım binaya çıktıktan sonra Ali Bey görüşmeye gidiyordu. Bir baktım ortalık karışmış, Ali hocamız yerde yatıyor, darbediliyor. Bizler de panikle kavgayı ayırmaya çalıştık. Onlar beni tanımıyor, ben onları tanımıyorum. Okul sahipleri anlamsız şekilde bana saldırdı. Okul müdürü beni yere yıktı. Kulağımın arkasına aldığım darbeden ötürü baş dönmem var" dedi.

"YARIN DÜĞÜNÜMÜZ VAR ŞU ANDA HASTANEDE DARP RAPORU ALIYORUZ"

Öğretmenlerden Ece Bahar da görüşmeye nişanlısı Ahmet Er ile gittiğini belirterek "Görüşmeyi yaptıktan sonra üst kata çıktım, okulun arabulucusuyla görüşmek için. Ardından sesler duydum. Camdan baktığımda okul sahipleri öğretmenlerimize saldırdı. Yarın düğünümüz var ama biz şu anda hastanedeyiz, darp raporu alıyoruz. Gerçekten çok üzgünüz" diye konuştu.

SENDİKA: ÖĞRETMENLER, SALDIRI ÖNCESİNDE GÖRÜŞME ORTAMININ GÜVENLİ OLMADIĞI MİLLİ EĞİTİM'E İLETMİŞTİ

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saldırının anının görüntülerine de yer verildi.

Özel Tema Koleji yöneticilerinin, mali hakları ile ilgili görüşmek için öğretmenleri Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Doğa Köyü Öğretmenevi'ne davet ettiği belirtilen açıklamada, "Tema Koleji patronu ve oğulları, görüşmeye gelen öğretmenlere saldırarak öğretmenleri darp ettiler. Darp edilen öğretmenler, bu olayın planlı ve organize biçimde gerçekleştirildiğini, görüşmeye avukatlarıyla katılmalarının şüpheliler tarafından kabul edilmediğini, kendilerini psikolojik açıdan ve güvenlik açısından istismar edilecekleri bir ortama davet edildiklerini, bu olay öncesinde görüşme ortamının güvenli olmadığını İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine ilettiklerini belirtti" ifadeleri kullanıldı.

YUSUF TEKİN'E ÇAĞRI: DERHAL ADIM ATILMALI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e seslenilen açıklama, şöyle devam etti:

"Yeni ÖMK'ye, özelde çalışan öğretmenin yaşadığı şiddete karşılık devlet memuru statüsünde olacağı maddesi eklendi. Sayın Bakan Yusuf Tekin, Bakanlığın tüm yetkilileri ve olayla doğrudan bağlantılı Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bu aşağılık, iğrenç saldırı karşısında, zaman yitirmeden, derhal adım atmak zorundadır. Yüz binlerce eğitim emekçisi, bu aşağılık saldırı karşısında Milli Eğitim Bakanlığı'nın korumasında olup olmadığını atılacak adımların somutluğu ve hızı ile anlayacaktır. Malik Erdoğan ve oğulları Erdem Erdoğan ile Onur Erdoğan; Milli Eğitim Bakanlığının öğretmenlerin temsilcisi olarak doğrudan müdahil ve davacı olduğu bir süreçte yargılanmalı ve eğitim kurumu yönetme hakları ellerinden alınmalıdır. Eğitim, öğrenciler ve öğretmenler şehir eşkiyalarının, darpçıların ellerine bırakılamaz. Konu hakkındaki tüm süreçlerde Sendikamız, Kastamonu Tema Kolejindeki meslektaşlarımızın yanında olacaktır!"

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ÖZÇAĞDAŞ: MİLLİ EĞİTİM BAKANI SESSİZCE KOLTUĞUNDA OTURMAYA DEVAM EDEMEZ

Yaşanan şiddet olayı hakkında açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş “Özel sektörde çalışan öğretmenlerimiz, bugün Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Doğa Köyü Öğretmenevi’nde Tema Koleji’nin sahibi ve oğulları tarafından saldırıya uğradı. Özel sektör öğretmenlerinin bu şekilde darp edilmesinin nedeni güvencesiz çalışma koşullarıdır. Öğretmenlere şiddet olayları artarak devam ederken, Milli Eğitim Bakanı sessizce koltuğunda oturmaya devam edemez. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e açık çağrımızdır: Saldırıyı gerçekleştirenler hakkında adli süreç acilen başlatılmalı, suçlular için gereken cezaların verilmesi için Bakanlık süreci bizzat takip etmelidir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak yaralanan öğretmenlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; Kastamonu İl Başkanlığımız ile birlikte sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyu ile saygıyla paylaşıyoruz” dedi.

Kaynak: AA - ANKA