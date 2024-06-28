Kosova'da devlet kurumlarında TikTok kullanımı yasaklandı

Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'a bir yasak daha geldi. Kosova hükümeti, "siber güvenliği artırmak" amacıyla TikTok'un devlet kurumlarında kurulumu, kullanımı ve çalıştırılmasını yasakladı.

Kosova'da devlet kurumlarında TikTok kullanımı yasaklandı

Kosova hükümetinin bugünkü kabine toplantısında, TikTok'un tüm devlet kurumlarında yasaklanması oylandı.

Kararı hükümete sunan Kosova İçişleri Bakan Yardımcısı Bardhyl Dobra, uygulamanın "siber güvenliği arttırmak" amacıyla yasaklandığını söyledi.

Yasağın gerekçelerini sıralayan Dobra, şu ifadeleri kullandı:

"İçişleri Bakanlığı, siber güvenliği artırmak amacıyla Kosova Cumhuriyeti hükümetine TikTok sosyal ağ uygulamasının ve tüm hizmetlerinin, kamu kurumlarının sahip olduğu ve yönettiği tüm devlet elektronik haberleşme ağlarında ve resmi bilgi ve iletişim teknolojisi ekipmanlarında kurulumunu, kullanımını ve çalışmasını yasaklamasını tavsiye ediyor."

Devlet kurumlarının TikTok sosyal ağ hizmetlerinin çalışmasının durdurulması için gerekli teknik kısıtlamaları getirmesi gerektiğini belirten Dobra, tüm kamu görevlilerinin TikTok uygulamasını ve kurulum dosyalarını resmi cihazlardan kaldırmakla yükümlü olduğunu vurguladı.

ÖNERİ OYBİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Dobra, alınan kararın ülkenin Siber Güvenlik Kanunu ve müttefik ülkelerin aldığı tedbirlerle uyumlu olduğunu sözlerine ekledi.

Öneri, kabine üyeleri tarafından oybirliğiyle kabul edildi.

Kaynak: AA

Etiketler
TikTok yasak Kosova
Ata Emre Akman cinayeti davası ertelendi Ata Emre Akman cinayeti davası ertelendi
Kelle paça yerine uzmanlar önerdi. 1 kase içmek bile büyük fayda sağlıyor Kelle paça yerine uzmanlar önerdi. 1 kase içmek bile büyük fayda sağlıyor
Siri’ye asla sorulmaması gereken o soru! Siri’ye asla sorulmaması gereken o soru!
İngiltere Başbakanı Sunak, kendisine yönelik ırkçı ifadelere tepki gösterdi İngiltere Başbakanı Sunak, kendisine yönelik ırkçı ifadelere tepki gösterdi
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenin "nerelisin" sorusuna cevabı beğenilmedi! Yazılıdan 90 aldı, mülakatta elendi Öğretmenin "nerelisin" sorusuna cevabı beğenilmedi
Yeşilçam'ın usta oyuncusundan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı Yeşilçam'ın usta oyuncusundan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı
Meteoroloji'den 7 il için uyarı! Gök gürültülü sağanak bekleniyor Gök gürültülü sağanak bekleniyor
Kabinede deprem! "Fahrettin Koca istifa etti" iddiası "Fahrettin Koca istifa etti" iddiası
Diyanet, Ali Erbaş'ın Audi A8'ini iade etmemiş... Başkanlığın 150 metre ilerisindeki garaja çekilmiş! Başkanlığın 150 metre ilerisindeki garaja çekilmiş!