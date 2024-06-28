Ata Emre Akman cinayeti davası ertelendi

Motokurye Ata Emre Akman cinayeti davasında ilk duruşma görüldü. Mahkeme katil zanlısı ile babasının tutukluluk haline devam kararı verdi.

Dava 12 Temmuz tarihine ertelendi.

Balıkesir'de motokurye üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ı bıçakla öldüren 17 yaşındaki sanık E.Ö. ile onu azmettirdiği öne sürülen babası Orhan Ö, tutuklu yargılandıkları davanın ilk duruşmasında savunma yaptı.

Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk celsede, hakkında "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan dava açılan E.Ö, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifade verdi.

SAVUNMALARINI YAPTILAR

Savunmasını yapan E.Ö, kendisini babaannesinin büyüttüğünü belirtti. Sanık E.Ö, babasının önceden birlikte yaşadığı Sultan D. ile 2013'te çeklerinin çalınması nedeniyle anlaşmazlık yaşamaya başladıklarını iddia etti.

Sultan D'nin evini taşladığına dair hakkında şikayet bulunduğunu kaydeden E.Ö, "Ancak böyle bir eylem gerçekleştirmedim. Sultan'ın babamın beni yönlendirmesiyle kendisine küfrettiğim beyanları gerçek dışıdır. Sultan'la ilgili olarak babamla özel bir konuşma ya da görüşmemiz olmadı" dedi.

Olay günü babası ve onun arkadaşlarıyla önce Edremit Körfezi'ne, ardından bazı lokantalara gittiklerini ifade eden E.Ö, gün boyu yaklaşık 20 bira içtiğini anlattı.

O gece 23.30 gibi babasıyla evlerine geldiklerini, onun sızıp kaldığını kendisinin ise balkonda sigara içtiğini dile getiren E.Ö, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sultan'ın kızı Hazel'in attığı mesajı gördüm. Sultan'ın sürekli olarak babama ve bana hakaret etmesi ve bizimle uğraşması aklıma geldi. Ben sürekli bıçak taşırım. Bunun üzerine masa üzerinde duran bıçağı alıp çıktım. Yolda elime taş da aldım. Alkolün etkisiyle bir kısmını düşürdüm, kalanları da bıraktım. Daha sonra binaya genç birinin girdiğini gördüm. Çıkışta bu şahsa Sultan'ın evine niye geldiğini sordum. Bana, 'Motorla mendil satıyorum görmüyor musun?" dedi. 'Sultan D'ye mi geldin?' deyince, 'Ebru Gündeş'e, Ebru Yaşar'a geldim.' dedi. 'Niye benimle tersleşiyorsun?' dedim. Bu aşamadan sonraki kısımları hatırlamıyorum. Bıçağı bir defa salladığımı hatırlıyorum. Sonrasında elimdeki kanları gördüm. Giderken de bıçağı atmışım."

Mahkeme başkanının, maktule 25 defa bıçak salladığını ve 15'inin isabet ettiğini söylemesi üzerine E.Ö, "Ben her ne kadar 25 defa bıçak sallamışsam da o gün o hisse beni neyin sevk ettiğini hatırlamıyorum." yanıtını verdi.

E.Ö, 12 yaşından beri alkol kullandığını bildirerek, olay öncesi babasının kendisini Sultan D. ya da onun evine gelen kişilere yönelik bir yönlendirmesinin olmadığını sözlerine ekledi.

"KENDİNİ DE BENİ DE YAKTIN"

Sanık Orhan Ö. de Sultan D. ile bir süre dini nikahlı yaşadıklarını, bir çocukları olduğunu ve ayrıldıklarını belirtti.

Sultan D. ile ayrıldıklarını, onun başka birisiyle evlendiğini ifade eden Orhan Ö, "Ondan kurtulduğumu düşündüm ancak bizi takıntı haline getirdi. Aramızda eskiye dayanan sürtüşmeler, bundan dolayı birden fazla dosya bulunmaktadır" diye konuştu.

O gece eve döndüklerinde uyuduğunu kaydeden Orhan Ö, "Daha sonra polisler geldi. Karakolda kendisiyle karşılaştım. 'Niye adama zarar verdin?' diye sordum. 'Kendini de beni de yaktın' dedim" ifadesini kullandı.

Maktulün annesi Zuhal Akman ise oğlunun Balıkesir'de öğrenim gördüğünü ve olayı sonradan öğrendiğini belirtti. Akman, "Kurye olarak işe başladığından sonradan haberdar oldum. Çocuğumu canice katleden sanıklardan şikayetçiyim" dedi.

Baba Erol Akman, ifadelerde oğlu Ata Emre'nin adının geçmemesi nedeniyle sanıklara tepki göstererek, en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi.

Dava, 12 Temmuz 2024 tarihinde görülmek üzere ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi 20 yaşındaki Ata Emre Akman, 5 gün önce motokurye olarak çalışmaya başladığı firmaya sipariş edilen pizzayı teslim için 11 Mayıs'ta Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi Emir Sokağı'na gitmişti.

Pizzayı verdikten sonra sokağa park ettiği motosikletine doğru yürüyen Akman'ın yanına gelen E.Ö, üniversite öğrencisine bıçakla saldırmıştı. Akman olay yerinde hayatını kaybetmiş, kaçan E.Ö. polislerce yakalanmasının ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, katil zanlısı E.Ö'ye "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi istendi. Sanık hakkında yaşının 18'den küçük olması nedeniyle "Fiili işlediği sırada 15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında suç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 14 yıldan 20 yıla, müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 9 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur" maddesinin uygulanması talebinde bulunuldu.

İddianamede, Orhan Ö'nün ise "tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması ve alt soy ilişkisinden doğan nüfuz kullanılmak suretiyle suça azmettirme hali nedeniyle cezasının artırılması talep edildi.