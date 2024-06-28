Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 5 işçi yaralandı
Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu Kozlu Müessesi'ne bağlı kömür ocağında meydana gelen göçükte 5 işçi yaralı olarak kurtarıldı.
Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesi'ne bağlı maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük anında ocakta bulunan 5 madenci işçisi yaralı olarak kurtarıldı.
Gazete Duvar'dan Mustafa Özdemir'in haberine göre, kartiye-1’de yaşanan kazada, tavan kayması sonucu göçük meydana geldi.
16.00-24.00 vardiyasında çalışan işçiler, ocağa girdikten 45 dakika sonra yaşanan göçük alanında 5 madencinin bulunduğu, 2 madencinin göçük altında kaldığı, diğer 3 maden işçisinin ise kaçarken yaralandığı öğrenildi.
Maden ocağının tavanındaki sarmaların arasından gelen kömür yığınının içinde Cemil Baştürk isimli madenci, mesai arkadaşlarının yaklaşık 20 dakika süren kurtarma çalışmasının ardından göçükten çıkarıldı. Kurtarma çalışmaları sırasında mesai arkadaşları, boğazına kadar kalan göçük altında kalan Cemil Baştürk’le sürekli konuşarak moral verdi.
Diğer yaraları 4 madenciyle birlikte Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi acil servisine kaldırılan Baştürk’ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaralı 5 madencinin tedavileri sürüyor.