Uyuşturucu Tacirlerine Operasyon: 446 Şüpheli Yakalandı, 33'ü Tutuklandı

Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 33 kişi tutuklandı. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu malzemesi yakalandı.

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Uyuşturucu Tacirlerine Operasyon: 446 Şüpheli Yakalandı, 33'ü Tutuklandı

Türkiye'de uyuşturucu sorunu her geçen gün büyüyor. Diyarbakır'da uyuşturucu tacirlerine düzenlenen operasyonlarda 33 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik haziran ayında yapılan çalışmalar kapsamında 446 şüpheli yakalandı.

Haklarında ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçlarından işlem yapılan ve adli mercilere sevk edilen 33 şüpheli tutuklandı.

Yapılan operasyonel faaliyet ve sokak çalışmalarında; 83 kilo 94 gram skank maddesi, 18 kilo 392 gram esrar ve türevleri, 327 gram metamfetamin maddesi, 308 adet sentetik ecza, 166 gram afyon sakızı, 107 adet ecstasy, 9 gram kokain, 1 gram bonzai, 6 kök kenevir bitkisi, 1 kilo 125 gram eroin ele geçirildi.

Kaynak: İHA

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