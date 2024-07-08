AKP MYK Toplandı: Gündemde Neler Var?

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezindeki toplantı, saat 15.50'de başladı.

MYK'da gündeme gelecek en önemli konulardan biri parti içindeki değişim çalışmaları olacak. Bu konuda yapılan tüm çalışmalar hızlandırılacak.

Haziran ayındaki son MYK sonrası Adıyaman, Afyonkarahisar, Erzincan, Gaziantep, Kastamonu, Osmaniye ve Zonguldak il başkanları değişmişti.

2 Temmuz'da da Kabine'deki değişiklik Resmi Gazete'de yayımlanmış, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevine Murat Kurum, Sağlık Bakanlığı görevine ise İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu getirilmişti.

FAHİŞ FİYATLA MÜCADELE

MYK'da fahiş fiyatlarla mücadele de gündeme gelecek ve çözüm önerileri de masaya yatırılarak tartışmaya açılacak.