Uyuşturucu Soruşturmasında Gözaltına Alınmıştı... Bilal Hancı'nın İfadesi Ortaya Çıktı! Eski Eşi Esin Çepni Ateş Püskürdü

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Bilal Hancı'nın ifadesi ortaya çıktı. Önceki gün sabah saatlerinde gözaltına alınan Bilal Hancı, mahkemeye sevk edilmişti. A Haber’de yer alan habere göre, Hancı hakimlikte verdiği ifadede kokain kullandığını itiraf etti.

"AMSTERDAM’DA KULLANDIM"

Yaşadığı bunalımlı boşanma süreci sonrası Amsterdam'da tatildeyken kokain kullandığını söyleyen Hancı, şu ifadeleri kullandı:

"2024 yılında yaşadığım ağır bir boşanma süreci sonrası psikolojik olarak çöktüm. Amsterdam’da kokain kullandım. Daha önce hayatımda hiç uyuşturucu kullanmamıştım. Türkiye’ye döndükten sonra ayda yaklaşık bir defa, kendimi çok kötü hissettiğim zamanlarda kullandım. Kimseye uyuşturucu temin etmedim, teklif etmedim."

"EVDE ZATEN MADDE VARDI"

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan bir başka şüphelinin iddialarına da cevap veren Bilal Hancı, anlatılan olayların gerçeği yansıtmadığını öne sürdü. Hancı, "Gala gecesinden sonra yalnızca ikimiz onun evine gittik. Yanımda uyuşturucu yoktu. Evde zaten madde vardı, bana ikram etti. Cinsel birliktelik yaşanmadı" diye konuştu.

Hancı ifadesinin devamında şunları söyledi:

"Benim evimde uyuşturucu kullanılmadı. Olaydan dolayı pişmanım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Psikolojik olarak iyi durumda değilim."

ESKİ EŞİ ESİN ÇEPNİ ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Bilal Hancı'nın ifadesinin ortaya çıkmasının ardından eski eşi Esin Çepni sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklamada bulundu. "Yaşadığım ağır boşanmadan sonra psikolojik çöküntü yaşamıştım. Türkiye’ye döndükten sonra ayda yaklaşık bir kez, kendimi çok kötü hissettiğim zamanlarda kullandım” ifadelerine ateş püsküren Çepni’nin paylaşımı şu şekilde:

“Gece kulüplerini sevmiyorum, gürültülü yerleri sevmiyorum, alkol sevmiyorum diye evimde oturdum. Ben sevmiyorum diye sevene engel olmayayım dedim; o bar senin, bu kulüp benim diye gezildi durdu. O zaman ben mağdur değildim… Volkan’la beraber takılıp çatır çatır p*tlarken, “yapma etme” diye sinir krizleri geçirdiğimde de ben mağdur değildim.

Aldatıldım, haykırdım, ses çıkardım. Arkadaşının karısı bana, “Senin yüzünden işlerimiz iptal oluyor, her yere duyurmak zorunda mıydın?” diye psikolojik şiddet gösterirken ben yine mağdur olamadım. Magazin sayfalarında, bilmediğim bir Snapchat hesabından kızlara yürüdüğü ifşalar paylaşıldığında da inanamadım.

İzmir’den e*kort getirip bir hafta ev tuttuğunda da ben mağdur değildim. Domine ettiği sosyal medya ve çalıştığım ajansın sahibi arkadaşın beni afaroz etti; bana gelen tüm işler tek tek iptal edildi, işsiz bırakıldım, yine ben mağdur değildim.

Annem arandı, “Bizim aile şerefimiz var” dendi; annem aşağılandı. Siz yine şerefliydiniz, ben yine mağdur değildim.

Şimdi seçtiğim ve yaşadığım, tercih ettiğim — bakın, mecbur kaldığım deniyor — seçtiğim hayatı yaşadığım için döndü dolaştı oklar yine bana saplandı; yine hakarete uğrayan, hedef gösterilen oldum. Neymiş, ben adımın psikolojisini bozmuşum.

Size göre ne olduysam, olmadan evvel de ne yaşadığımı ben biliyorum. Benim üzerime gelmeyin artık.”

