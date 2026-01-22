İspanya'da Yakalanan 10 Ton Kokaine Türkiye'de 10 Kelepçe

Kanarya Adası açıklarındaki bir gemide 10 ton kokain ele geçirilmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Türkiye’de 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 12 şüpheliden, geminin sahibi olduğu iddia edilen Çetin G. dahil 10’u tutuklandı.

Son Güncelleme:
İspanya'da Yakalanan 10 Ton Kokaine Türkiye'de 10 Kelepçe
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nca başlatılan soruşturmada, 7 Ocak 2026 tarihinde İspanya güvenlik birimlerince Kanarya Adası açıklarında uluslararası sularda seyir halinde bulunan 'Unıted S' isimli gemiye operasyon düzenlendi.

10 TON KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda 10 ton kokain ele geçirilirken, gemide bulunan 4'ü Türk vatandaşı 13 mürettebatın yakalandığı bilgisine ulaşıldı.

6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bu gelişmenin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul merkezli olmak üzere Mersin, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Hatay'da toplam 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

GEMİ SAHİBİ DE TUTUKLANDI

Operasyonlarda, geminin sahibi olduğu iddia edilen Çetin G. dahil Engin Ç., Mesut Y., Fares D., Semra A., Ahmet A., Abdurrahman K., Sulayman M., Mehmet Murat B., İbrahim Y., Hasan C. A.A. ve M.B.A. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 10'u tutuklanırken, A.A. ve M.B.A adli kontrol ile serbest bırakıldı.

4 ŞÜPHELİ İSPANYA'DA TUTUKLU

Soruşturma kapsamında 3 şüphelinin yurt dışında firari olduğu, haklarında yakalama kararı çıkarıldığı ve kırmızı bülten sürecinin başlatıldığı öğrenildi. Gemide mürettebat olarak bulunan Kubilay Y., Ali Osman A., Remzi K. ve Atanur A.'in ise İspanya'da tutuklu oldukları belirtildi.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında şüphelilere ait taşınır ve taşınmaz mallar, şirket ve ortaklık payları, banka hesapları ile kripto varlıklarına Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla el konuldu.

İspanya’daki Dev Uyuşturucu Soruşturması Türkiye’ye Sıçradı! Geminin Türk Sahibi Gözaltındaİspanya’daki Dev Uyuşturucu Soruşturması Türkiye’ye Sıçradı! Geminin Türk Sahibi GözaltındaGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
İspanya Uyuşturucu Operasyon
Son Güncelleme:
Bakan Yerlikaya Duyurdu! 478 Düzensiz Göçmen Yakalandı Bakan Yerlikaya Duyurdu! 478 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Güvenlik Kaynaklarından Flaş Suriye Açıklaması: 'SDG Hikayesi Sona Eriyor' Güvenlik Kaynaklarından Flaş Suriye Açıklaması
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
ÇOK OKUNANLAR
Dünya Bu Pazarlığı Konuşuyor: Trump Anlaşmayı Duyurdu, Putin Grönland'ın Fiyatını Açıkladı Dünya Bu Pazarlığı Konuşuyor: Trump Anlaşmayı Duyurdu, Putin Grönland'ın Fiyatını Açıkladı
Meclis'te Onaylandı: En Düşük Emekli Aylığı 20 Bin Lira Oldu En Düşük Emekli Aylığı 20 Bin Lira Oldu
Meteoroloji Saat Verdi Uyardı: 14 İlde Sarı Kodlu Alarm! Kuvvetli Yağış ve Fırtına Kapıda Meteoroloji Saat Verdi Uyardı: 14 İlde Sarı Kodlu Alarm! Kuvvetli Yağış ve Fırtına Kapıda
Güvenlik Kaynaklarından Flaş Suriye Açıklaması: 'SDG Hikayesi Sona Eriyor' Güvenlik Kaynaklarından Flaş Suriye Açıklaması
MSB Duyurdu: Bedelli Askerlik Yerleri Açıklandı! Bedelli Askerlik Yerleri Nasıl Sorgulanır? Bedelli Askerlik Yerleri Açıklandı