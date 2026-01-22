MSB Duyurdu: Bedelli Askerlik Yerleri Açıklandı! Bedelli Askerlik Yerleri Nasıl Sorgulanır?

Milli Savunma Bakanlığı, 2026 yılında bedelli askerlik kapsamında silah altına alınacak yükümlülerin celp ve birlik yerlerinin belirlendiğini duyurdu. Sonuçlar e-Devlet ve askerlik şubeleri üzerinden öğrenilebilecek.

Son Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlik yapacak kişilerin celp dönemleri ve birlik yerlerini belirledi.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NASIL SORGULANIR?

Er adayları celp dönemlerini askerlik yerleri bilgisini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Sisteme e-Devlet'e şifreleri ile erişim sağlayabilecek adaylar, T.C kimlik numarası ve şifreleri ile e-Devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarını sorgulayabilecekler.

2026 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

2025 Temmuz-Aralık dönemi için bedelli askerlik ücreti 280 bin 850 TL olarak uygulanıyordu. Yeni bedelli askerlik ücreti, 2026 memur maaşı düzenlemesi ve enflasyon farkına göre yukarı yönlü revize edildi.

6 aylık enflasyon verisine göre enflasyon farkı 6,85 olarak açıklandı. 6,85 enflasyon farkına 8.Dönem Toplu sözleşmesi ile belirlenen yüzde 11 ilave edilmesi halinde memurlar maaşlarına yüzde 18,61 kümülatif zam meydana geldi.

Memur aylık katsayısına göre hesaplanan bedelli askerlik ücreti de bu tespitler sonrasında memur aylık katsayısının 1.387987 olmasıyla birlikte 333 bin 89 liraya yükseldi.

