Uyuşturucu Soruşturması 'Fuhuşa Aracılığı' Ortaya Çıkardı: Koray Beşli Yeniden Gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında şüpheli Koray Beşli'nin dijital materyal incelemelerinde 18 yaşının altındaki reşit olmayan kız çocuklarının erkeklere pazarlandığına ilişkin yazışma ve görseller ele geçirildi. Koray Beşli elde edilen veriler doğrultusunda yeniden gözaltına alındı.

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Uyuşturucu Soruşturması 'Fuhuşa Aracılığı' Ortaya Çıkardı: Koray Beşli Yeniden Gözaltında
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında şüpheli Koray Beşli'nin cep telefonu incelemesinde 18 yaşının altındaki reşit olmayan kız çocuklarının erkeklere pazarlandığına ilişkin yazışma ve görselleri tespit edildi.

KORAY BEŞLİ'YE 'FUHUŞ' GÖZALTISI

Yapılan belirlemeler üzerine Beşli yeniden gözaltına alındı. Koray Beşli hakkında hazırlanan bilirkişi raporunda, cep telefonunda yapılan incelemelere yer verildi. Gerçekleştirilen incelemeler sonucu, sohbet uygulamaları üzerinde küçük yaşta kız çocuklarının görüntülerinin paylaşıldığı görüldü ve soruşturma savcısı tarafından elde edilen bulguların raporlanması istendi.

ÇOCUKLARIN GÖRSELLERİ PAYLAŞILDI

Koray Beşli'nin WhatsApp Messenger sohbet uygulaması üzerinden gerçekleştirdiği yazışmalar incelendiğinde sohbet içeriklerinde yaşlarının küçük olduğu belirtilen kız çocuklarına ait görsellerin paylaşıldığı tespit edilerek rapor içeriğine eklendi.

Uyuşturucu Soruşturması 'Fuhuşa Aracılığı' Ortaya Çıkardı: Koray Beşli Yeniden Gözaltında - Resim : 1

ÇİRKİN MESAJLAR BİLİRKİŞİ RAPORUNA GİRDİ

Öte yandan raporda yer alan bir konuşmada Koray Beşli'nin "Yeni ufaklık" şeklinde mesaj gönderdiği, mesajına yanıt olarak gelen "Kaç yaşında" sorusuna ise "17" şeklinde cevap verdiği görüldü. Bir başka konuşmada ise "Sübyancı" ve "Ailesi yok mu bunların" şeklinde gönderilen mesajlara Beşli'nin "Ben sugar dady" şeklinde cevap verdiği bilirkişi raporunda yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Uyuşturucu Soruşturması 'Fuhuşa Aracılığı' Ortaya Çıkardı: Koray Beşli Yeniden Gözaltında - Resim : 2

Kaynak: İHA

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