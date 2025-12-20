'Uyuşturucu' Sorularını Tek Tek Yanıtladı: İşte Sadettin Saran'ın Savcılık İfadesi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Uyuşturucu soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılan Fenerbahçe Başkanı ve iş insanı Sadettin Saran gece saatlerinde özel uçakla Türkiye’ye gelmişti. Başsavcılığı tarafından ifadeye çağırılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın ifade işlemi tamamlandı. Saran'ın ifade işlemi 2 saat sürdü. Saran, saç ve kan örneği vermek üzere Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Tetkikin ardından tekrar Çağlayan Adliyesi'ne getirilen Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, tv100 ekranlarında, Saadettin Saran’ın savcılık ifadesinden detayları paylaştı.

İŞTE SADETTİN SARAN'IN SAVCILIK İFADESİ

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, ön yargı ve en kabul içinde olmadığını vurgulayarak şu bilgileri verdi:

Saadettin Saran ile ilgili önemli iddialar vardı. Sayın Saran bu iddialar ile ilgili dün en kısa sürede Türkiye’ye geleceğim dedi. Saat 1 itibariyle geldi. Bu noktada elbette takdir ediyoruz. Kendisi kaçmadı. Gelmeyebilirdi. ‘Verilemeyecek bir hesabım yok, ben geliyorum’ dedi.

Masumiyet karinesi esastır. Kimseyi peşinen suçlamayız. Fenerbahçe başımızın tacıdır. Biz iddialara verilen cevapları değerlendirmek durumundayız.

Saadettin Saran’a deniyor ki özetle: Sen Ela Rümeysa Cebeci ile uyuşturucu kullandın mı? Ona uyuşturucu ve yer temin ettin mi?

"BU KONUŞMALARI FİLM SAHNESİNDEN ESİNLENEREK YAPTIM"

‘Mesaj doğrudur. Ama ne zaman konuştum hatırlamıyorum’ diyor. En son mesajlaşmaları da 31.05.2025 tarihinde. Bu konuyla ilgili mesajlaşıyorlar. Bu operasyonlar olunca da ‘Ela Rümeysa Cebeci’ye geçmiş olsun mesajı attım. Umarım bu iddialar doğru değildir diyor’ diyor.

İmal, yetiştirme ile ilgili mesajlaşmalar kaynaklı iddiaları Sadettin Saran’a soruyorlar: ‘Bu konuşmaları yaptık. Ancak bir film sahnesinden esinlenerek yaptım. O film sahnesindeki replikleri ona yazdım. Ben Hırvatistan’dan gelen şarabı içtim. Ela elektronik sigara ya da uyuşturucu kullandı’ diyor.

Bunların devamında, ‘Bu bir metafordur ve bir espridir’ diyor.

"BAŞKAN ADAYI İKEN ÇOK STRESE GİRDİM"

Şu noktanın altını çizeyim: Gerek Assos’ta gerek evinde yapılan araştırmalarda, incelemelerde uyuşturucuya dair bazı unsurlara rastlandı. Ancak diyor ki Sadettin Saran: ‘Ben Fenerbahçe Başkan adayı iken çok strese girdim. Haksız eleştirilere, iftiralara maruz kaldım. Böyle olunca da bazı eşim, dostum bana organik bitki getirdi. Ben bunları içtim. Bunlarla ilgili olabilir.'

Assos’ta uyuşturucu ile ilgili unsurlar yakalandığı, tespit edildiği söyleniliyor. Saran bunlarla ilgili: ‘Bundan 20 gün önce Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı vardı benim Assos’taki evimde. Burada mangal yapılmış. Sinekler geliyordu. Sinekleri engellemek için lavanta, ada çayı ve kahve yakılmış idi’ diyor.

Bunlar kenevir maddesine benzeyen unsurlar. Onu da söyleyeyim.

"DAVETLİLER İÇERİSİNDE İÇENLER OLMUŞSA ONLARDAN KALAN MADDELER OLABİLİR"

Sadettin Saran, ‘Bazı maddeler kızımın ilaçları da olabilir. Onu bilmiyorum. 21 Ağustos tarihinde Assos’ta 400 kişinin katıldığı bir düşünümüz vardı. Kızım evlendi. Bu düğüne çok davetli geldi. Bu davetliler içerisinde içenler olmuşsa onlardan kalan maddeler olabilir. Kriminal incelemenin sonucunu beklememiz lazım’ diyor ve adli kontrolle serbest bırakılmasını istiyor.

Kaynak: tv100