Uyuşturucu Satıcısı Kadının Kaçış Macerası Bitti! Her Gün Başka Bir Adreste Kaldı, 8 Yılın Sonunda Yakalandı
Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlıların peşine düştü. 8 yıldır aranan uyuşturucu satıcısı kadın şüphelinin yakalanmamak için farklı adreslerde kaldığı tespit edildi. Kadın şüpheli, Osmangazi ilçesi Bahar Mahallesi'ndeki tek katlı evde yakalandı.
Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri Uzun süredir aranan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, uyuşturucu madde ticari yapmak suçundan ve bulundurma suçundan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın şüpheli ile yaralama suçuna karışmış 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheliyi operasyonla yakaladı.
Ekipler, uyuşturucu ticari yapmak suçu yapma ve sağlama suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Canan G.'yi takibe aldı. 8 yıldır aranan şüpheliyi adım adım takip eden ekipler, zanlının yakalanmamak için farklı adreslerde kaldığını tespit etti. Kadın şüpheli, Osmangazi ilçesi Bahar Mahallesi'ndeki tek katlı evde yakalandı.
METRUK BİNADA YAKALANDI
Uyuşturucu madde bulundurma ve yaralama suçundan 6 yıl 6 ay cezası bulunan Ender G. ise İvazpaşa'da bulunan metruk binada düzenlenen operasyon ile yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamada, çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini bildirdi.
Kaynak: İHA