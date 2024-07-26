Hatay'da Korkutan Anlar! Denizde Başladı, Gören Telefonuna Sarıldı
Fırtına ve sağanak yağışın etkili olduğu Hatay'da çıkan hortum görenleri korkuttu. Denizde çıkan hortum karaya ulaşmadan etkisini kaybetti.
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde sabah saatlerinden itibaren fırtına ve yağış etkili olmaya başladı. Fırtınayla birlikte Akdeniz semalarında hortum yaşandı.
Samandağ ilçesinden de gözlenen hortum karaya ulaşmadan etkisini yitirdi. Karadaki vatandaşlar tarafından gözlenen hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: İHA
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