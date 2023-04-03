Uyuşturucu baronu Zindaşti'nin ifadelerinde adı geçiyordu: Silahlı saldırıya uğradı

Uyuşturucu baronu Zindaşti'nin ifadelerinde de adı geçen Aliye Uzun, İstanbul Kadıköy'de silahlı saldırıya uğradı.

Uyuşturucu baronu Zindaşti'nin ifadelerinde adı geçiyordu: Silahlı saldırıya uğradı

İstanbul’da 7 yıl önce uyuşturucu baronu Naji Şerifi Zindaşti ile Ömer Erdal Akkartal arasında yaşanan silahlı çatışmanın soruşturmasında adı geçen turizmci Aliye Uzun silahlı saldırıya uğradı. 
Uzun’un Zindaşti ve Burhan Kuzu ile birlikte aynı karede çekilmiş fotoğrafları da gündem olmuştu.
 

Habertürk’ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Zindaşti’nin ifadelerinde adı geöen Aliye Uzun, İstanbul Kadıköy’ün Bağdat Caddesi’nde silahlı saldırıya uğradı.

Uzun’a, Suadiye’de yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişi tarafından silahla ateş edildi.

Saldırıdan kaçmaya çalışan Uzun, diz kapağından vuruldu. Saldırgan olay yerinden kaçarken, hastaneye kaldırılan Aliye Uzun’un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

SARIYER’DEKİ ÇATIŞMADA DA ADI GEÇMİŞTİ

Polis olayla ilgili çalışma yaparken Aliye Uzun’un ismi 2016’da uyuşturucu baronu Naji Şerifi Zindaşti ile Ömer Erdal Kartal adlı kişiyle Sarıyer’de yaşanan silahlı çatışmanın soruşturmasında yer almıştı. Hiç kimsenin yaralanmadığı silahlı çatışma sonrası gözaltına alınan Zindaşti’nin verdiği ifade de Aliye Uzun ismi geçmişti. Bu soruşturma kapsamında da Uzun’un ifadesi alınmıştı.

ZİNDAŞTİ VE BURHAN KUZU İLE AYNI KAREDE YER ALDI

Aliye Uzun, Zindaşti ve Burhan Kuzu ile çekilen fotoğraflarla da gündeme gelmişti. Ortaya çıkan fotoğraflarda Uzun, Zindaşti ve Kuzu ile birlikte bir restoranda çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

Uyuşturucu baronu Zindaşti'nin ifadelerinde adı geçiyordu: Silahlı saldırıya uğradı - Resim : 1

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