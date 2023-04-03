Mustafa dedenin tek hayali var: Ölmeden önce boşanmak

Adana’nın Kozan ilçesinde yaşayan 86 yaşındaki Mustafa Göktaş, 1,5 yıldır verdiği boşanma mücadelesinin ölmeden sonlanmasını istiyor.

Göktaş, 11 yıl önce Nevin Göktaş (60) ile ikinci evliliğini yapan ve eşinin bir başkasına kaçtığını iddia ederek 1,5 yıldır boşanma mücadelesi veren Mustafa dede ölmeden önce son isteğinin boşanmak olduğunu göz yaşları ile anlattı.

Yıllarca yurt dışında çalışan ve emekli olduktan sonra memleketine dönen Göktaş, Adana’nın Kozan ve Tufanbeyli ilçelerinde hayır işlerine kendini adadı. Göktaş hayır işlerine zaman harcarken komşularının vesilesi ile tanıştığı ve 11 yıl evli kaldığı Nevin Göktaş’ın evini ve eşyalarını alıp başka bir kişiye kaçmasının ardından sıkıntılı bir sürece girdi. Hayırsever ihtiyar 1.5 yıldır başkasına kaçarak kendisini terk eden eşinden boşanmaya çalışıyor. Yaşadıklarını gözyaşı içerisinde anlatarak ölmeden boşanmak istediğini söyledi.

11 yıl boyunca eşi tarafından psikolojik şiddet gördüğünü ve 1 milyon TL'ye yakın para kaybettiğini ifade eden Mustafa dede, eşinin akrabalarının yıllarca evlerinde kira vermeden oturduğunu iddia etti.



'MİLYONER MUSTAFA DEDE'

Yurt dışında çalışıp emekli olduktan sonra ilk eşi olan Hüsne Göktaş’ın kansere yenik düşüp vefat etmesinin ardından ülkesine döndüğünü belirten Mustafa Göktaş “Memleketime geldim. 25 sene Avrupa’da çalıştım emekli oldum. Memleketime hizmet etmek için geldim. Yetiştiğim kadar hayır yapmaya çalıştım. Un fabrikası, petrol ofisi açtım, köyümün camisine yardımlar yaptım. Eşimin vefatından sonra vesile oldular şu an evli olduğum Nevin Hanımla tanıştırdılar. O zaman ben 75 yaşındaydım kendisi 50 yaşındaydı olmaz aramızda yaş farkı çok, dedim araya girenler oldu, bu şekilde evlilik gerçekleşti. Bana bakacağını söyledi” dedi.



"BENİM ÖLMEMİ BEKLİYORLAR"

11 Yıl önce evlenmesinin ardından eşinin tarla ve evlerini üzerine yaptırdığını aktaran Mustafa Göktaş, “Evini yaptırdım. Nar bahçesi vardı. 'Buraya hurma diktirelim' dedi, hurma diktim. 'Kardeşimin hakkı var' dedi, onu satın aldım. Her dairemde bir akrabası oturdu. Bir dairemde 4 yıl akrabası oturdu, 4 kuruş vermedi. Benim yaklaşık 1 milyon TL param gitti. Şimdide ayrılmam diyor. Benim ölmemi bekliyor ve tüm birikimlerimi almak istiyor. 11 senede bütün birikimim gitti" dedi.



TEK HAYALİ BOŞANMAK

Tek hayalinin evlenmeden boşanmak olduğunu vurgulayan Mustafa Göktaş “Tek duam bu. Ben 1,5 seneden beri boşanmaya çalışıyorum. 5. duruşma. Başka bir adamla yaşıyor. Sadece boşanmak istiyorum. Ölmeden tek isteğim bu. Kadına şiddet diyorlar. Ben 86 yaşındayım gittiği adam 45 yaşında bu adalet mi ? İki kez beni öldürmeye geldi kapımın arkalarına kilit yaptım. Yetkililerden yardım bekliyorum” diye konuştu.

Kaynak: İHA