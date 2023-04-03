Bolu’da Seben Taşlıyayla Göleti’nde tekne alabora oldu: 1 kişi kayboldu

Ankara’dan balık tutmak için Bolu’nun Seben Taşlıyayla Göleti’ne giden Uğur Çınar ve Ferdi Uludağ'ın bulunduğu tekne alabora oldu. Çınar göletten çıkmayı başarırken Uludağ için arama çalışmaları sürüyor.

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Bolu’da Seben Taşlıyayla Göleti’nde tekne alabora oldu: 1 kişi kayboldu

Ankara’dan balık tutmak için Bolu Seben Gölü’ne giren 2 arkadaştan biri, teknenin alabora olması neticesinde suda kayboldu. Ekiplerin kaybolan kişiyi bulmak için çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Ankara’dan balık tutmak için Bolu’nun Seben Taşlıyayla Göleti’ne giden Uğur Çınar (33) ve Ferdi Uludağ (44) isimli iki arkadaş, teknenin alabora olması neticesinde suya düştü. Uğur Çınar kendi imkanlarıyla göletten çıkmayı başarırken, Uludağ ise kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve JAK ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine gelen ekipler ilk etapta gölet kıyısında inceleme yaptıktan sonra botla arama çalışmalarına başladı.

 

Kaynak: İHA

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