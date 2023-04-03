Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan 'sınırdan kaçak göçmen akını' iddialarına yanıt

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ile 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'daki faaliyetlerine devam ediyor.

Kırıkhan ilçesinde, Beykoz Belediyesince düzenlenen iftarda depremzedelerle bir araya gelen Akar, tarihin en büyük felaketlerinden birinin yaşandığı depremin ardından devletin vatandaşlarının yanına koştuğunu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin de ilk andan itibaren tüm imkanlarını seferber ettiğini söyledi.

Hulusi Akar, "Başta Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere tüm bakanlarımız, valilerimiz, kurum ve kuruluşlarımız ilk andan itibaren çalışmalarını sürdürdü." diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin sınırlarından yasa dışı geçiş yapıldığı iddialarına ilişkin, "Başka ülkelerde ve değişik zamanlarda çekilen fotoğraf ve videoları kullanmak suretiyle bazı yorumlar yapılmakta, siyasi mülahazada bulunulmaktadır. Bunlar kesinlikle yanlıştır, doğru değildir." dedi.

"FOTOĞRAF VE VİDEOLAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mehmetçiğin depremle mücadelenin yanı sıra hudut güvenliği ve terörle mücadele dahil tüm çalışmalarını aksaksız, eksiksiz yerine getirmeye devam ettiğini vurguladı. Akar, "Karada, denizde, havada hak ve menfaatlerimizi korumak, kollamak için bütün unsurlarımız, gece-gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor." diye konuştu.

Hudut güvenliğine yönelik alınan tedbirlere işaret eden Akar, "Mehmetçik, 'hudut namustur' anlayışı içinde Cumhuriyet tarihimizin en yoğun tedbirleriyle hudutlarımızı koruyor, en ileri teknolojiyi kullanarak hudutlardan yasa dışı geçişlere asla izin vermiyor." dedi.

Bakan Akar, son dönemde özellikle sosyal paylaşım sitelerinde ortaya atılan ve hudutlarda çekildiği iddia edilen görüntülere de değinerek, şunları söyledi:

"Başka ülkelerde ve değişik zamanlarda çekilen fotoğraf ve videoları kullanmak suretiyle bazı yorumlar yapılmakta, siyasi mülahazada bulunulmaktadır. Bunlar kesinlikle yanlıştır, doğru değildir. TSK, Mehmetçik sıralı amir ve komutanlarının emir komutasında, 7 gün 24 saat, en ileri teknolojiyi kullanmak suretiyle hudutlarımızın güvenliğini sağlamak için büyük bir azimle, kararlılıkla ve fedakarlıkla çalışmalarını sürdürüyor. Mehmetçik, herhangi bir şekilde hudutlarımızdan yasa dışı geçişe asla müsaade ve müsamaha etmemektedir."

"HİÇBİR YASA DIŞI GEÇİŞE VERMEYİZ1

6 Şubat depremleri sonrasında, "Türkiye'ye yönelik sığınmacı akını olduğu" iddialarının ortaya atıldığının görülmesi üzerine hemen sınır hattında inceleme ve denetlemelerde bulunduğunu hatırlatan Akar, tüm sivil ve askeri yetkililerle yaptığı görüşmeler ve incelemelerinin ardından bu iddiaların tamamen gerçek dışı ve yalan olduğunun bir kez daha görüldüğünü kaydetti.

Türkiye'de bulunan ve depremde evlerini kaybeden Suriyelilerin bir kısmının deprem sonrası gönüllü ve güvenli olarak evlerine, topraklarına döndüğünü ifade eden Akar, "Bunun dışında hudutlarımızda herhangi bir geçiş olmamıştır. Hiçbir yasa dışı geçişe izin vermeyeceğimizi herkesin bilmesi lazım." dedi.

Savunma ve güvenliğin ülkenin temel konuları arasında yer aldığını dile getiren Hulusi Akar, "Bu konular herhangi bir şekilde günlük siyasete karıştırılmamalı. Herkes sorumlu davranmalı ve gece-gündüz demeden büyük fedakarlık ve kahramanlıkla hudutları koruyan ve gerektiğinde canını vermeye hazır olan Mehmetçiğin emeğine saygı göstermeli." diye konuştu.

Bakan Akar, her türlü zorlu arazi ve hava şartlarında görev yapan personelin özlük haklarının iyileştirilmesi için gereken tüm çabanın gösterildiğini de belirtti.

Kaynak: İHA