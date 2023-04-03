Ne yargı kararı ne de bakanlık durdurabildi: Beyoğlu Belediyesi bir tarihi yok ediyor

Beyoğlu Belediyesi, Bakanlığın yazısına ve çalışmanın durdurulması yönündeki yargı kararına rağmen el koyduğu Fransız Yetimhanesi’ndeki ‘peyzaj’ çalışmalarını durdurmadı.

Duvar’dan Ferhat Yaşar’ın haberine göre, Beyoğlu Belediyesi, Sultan Abdülaziz'in 1866'da Fransız Katolik bir topluluk olan Daughters of Charity of Saint Vincent de Paul (Aziz Vincent de Paul’ün Hayırsever Kızları) adlı vakfa fermanla verdiği Fransız Yetimhanesi'ne 1 Haziran'da el koydu. Belediye, mahkeme süreci devam ederken yetimhanede ‘peyzaj çalışması’ gerekçesiyle yıkım başlattı. Çalışmalar sırasında tarihi salon, duvarlar, salona inen merdivenler, seramikler ve bir dehliz ortaya çıktı. Zarar gören bu yapıların ortaya çıkması üzerine belediye yetkilileri çıkan kalıntıların üzerini toprakla ve betonla kapattı.

İSTANBUL’DAKİ TARİHİ YAPILARIN PARÇALARI

Binada 1653 yılına dayanan ve sadece Türkiye’de bulunan İsa’nın çarmıha gerilişinin dört tasviri ile birlikte yaklaşık 3 bin kartonpiyer kalıp da sergileniyor. Bu kalıplar arasında İstanbul’da bulunan Topkapı Sarayı, Yıldız Sarayı gibi tarihi yapıların motif ve kartonpiyer kalıpları da bulunuyor. Yine bahçede 1870’li yıllarda inşa edilen yetimhanenin salonları yer alıyor.

HEM YARGI HEM BAKANLIK ‘DUR’ DEDİ

Fransa Başkonsolosluğu bu çalışmaların engellenmesi ve el koyma işleminin sona erdirilmesi için mahkemeye başvurdu. İstanbul 2’inci İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. Ancak mahkemenin kararına rağmen dozerlere çalışmayı sürdürüyor. Yapılan şikayetler üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nden bir ekip bölgede incelemeler yaptı.

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, burada yaptıkları incelemenin ardından Beyoğlu Belediyesi'nden çalışmalarını ‘ivedilikle’ durdurmasını istedi. İstanbul Koruma Genel Müdürü Ahmet Latifoğlu imzası ile Beyoğlu Belediyesi'ne gönderilen yazıda şöyle dendi:

325 ada, 80 parseldeki taşınmaza iletilen müdürlüğümüz uzmanlarınca 11.01.2023 tarihinde yerinde inceleme yapılmış olup tescilli yapıların bulunduğu parseldeki bahçede zemin çalışması, zemin düzeltilmesi vb uygulamaların yapıldığı tespit edilmiştir.

325 ada 80 parsele ilişkin ilgi başvuru dilekçesinde ve yukarıda belirtilen uygulamalara yönelik ivedilikle yerinde inceleme yapılarak inşai ve fiziki çalışmaların durdurulması, yapılan işlemlere ilişkin 10 iş günü içinde her türlü bilgi belgenin Müdürlüğümüze iletilmesi, konu Kurulumuzca değerlendirilecek olup; tescilli parselde Kuruldan izin alınmadan herhangi bir fiziki ve inşai uygulamanın yapılmaması hususunda bilgilerinizi gereğini arz/rica ederim."

Ancak Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, bu kararın gereğini de yerine getirmedi. Belediye yönetimi, kiraları yüzde 100 artırarak kartonpiyer müzesinin de boşaltılmasını istedi. Boşaltılmaması halinde ise müzede bulanan kalıpların çöpe atılacağı belirtildi.

AFAD ÇADIRI GETİRİLDİ

Peyzaj çalışmasının yapıldığı bahçede bir de AFAD çadırı görüldü. Alınan bilgiye göre belediye ekipleri sabah saatlerinde bahçede kullanmak için AFAD çadırı getirdi.

Kaynak: Gerçek Gündem