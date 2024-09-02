Uyum Haftasının İlk Günü Kahreden Kaza! Öğretmenin Çarptığı 7 Yaşındaki Miray Öldü

Uyum haftası nedeniyle açılan okulun ilk gününde Ordu'da acı bir olay yaşandı. Altınordu ilçesinde öğretmenin okul bahçesinde aracıyla çarptığı 7 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti. Öğretmen, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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Uyum Haftasının İlk Günü Kahreden Kaza! Öğretmenin Çarptığı 7 Yaşındaki Miray Öldü

Ordu'nun, Saray Mahallesi'ndeki Gazi İlkokulu-Ortaokulu'nda görev yapan öğretmen Banu Kaya yönetimindeki 52 BK 790 plakalı otomobille bahçeye girdiği sırada, uyum haftası kapsamında okula gelen öğrenci Miray Arslan'a çarptı.

Uyum Haftasının İlk Günü Kahreden Kaza! Öğretmenin Çarptığı 7 Yaşındaki Miray Öldü - Resim : 1

HASTANEDE KURTARILAMADI

Kazada ağır yaralanan Arslan, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Küçük çocuk, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ordu İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu ile Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürü Onur Bekyürek, hastaneye gelerek baba Yakup ile anne Eda Arslan'a başsağlığı dileklerini iletti.

Uyum Haftasının İlk Günü Kahreden Kaza! Öğretmenin Çarptığı 7 Yaşındaki Miray Öldü - Resim : 2

İFADESİ ALINACAK

Öte yandan sürücü Kaya, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

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