Birincilikle Mezun Olan Teğmene 'Gazeteci'den Çirkin Sözler! Görünüşünü Eleştirdi, Askerliğini Sorguladı

Geçtiğimiz gün Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Hava Harp Okulu'nda düzenlenen diploma alma ve sancak devir teslim töreninde bir ilk yaşandı. Hava Harp Okulu, Kara Harp Okulu ve Deniz Harp Okulu'nun birincilerinin hepsi kadınlar oldu. Kadın teğmenlere sosyal medyadan tebrik mesajları yağarken, Yeni Akit Haber Müdürü Zekeriya Say'ın yaptığı çirkin paylaşım ise tepki çekti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Kara Harp Okulu'ndan birincilikle mezun olan Teğmen Ebru Eroğlu'nu hedef alan Say, Eroğlu'nu "görünüşü" üzerinden yakışıksız söylemlerde bulundu. Eroğlu'nun mezuniyet töreninde çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Say, "Tipe bak! Gözleri resmen felfecir okuyor. 900 teğmeni kendine oyuncak etmesinden belli nasıl bir şey olduğu. Peygamber ocağında ne işi var bunun!" ifadelerini kullandı.

BİRİNCİLİKLE MEZUN OLAN TEĞMEN'E 'TIFIL' DEDİ

Say, Eroğlu'na "tıfıl teğmen" dediği şöyle bir paylaşım da yaptı:

"TSK iç hizmet kanununda 'laikliği korumak' gibi bir görev tanımı yokken, bu tıfıl teğmen durumdan vazife çıkarıyor. Biz bu şark kurnazını eleştirince de 'Tutuklayın' goygoyu başlıyor. Ne demişim, Dilruba K. gibi 'beyni emcüklenmiş geri zekalı' mı demişim?"

Say'ın, Teğmen Ebru Eroğlu'nu hedef almasına sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi. Yeni Akit Haber Müdürü'nün şekilci söylemleri ve çirkin üslubu sosyal medyada gündem oldu.