Türkiye-Mısır İlişkilerinde Yeni Dönem: Sisi Çantasında Hangi Dosyalarla Gelecek?

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi'nin 4 Eylül’de Türkiye’ye gelmesi beklenirken, bu ziyaretin gerçekleşmesi durumunda, 2012’den bu yana Mısır’dan Türkiye’ye cumhurbaşkanlığı düzeyinde yapılan ilk ziyaret olma niteliği taşıyacak.

Ziyaretin, Türkiye ve Mısır’ın İsrail’in insanlık dışı saldırılarını sürdürdüğü Gazze konusunda ortak tutum geliştirmesine katkı sağlayabileceği düşünülürken, Sisi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi toplantısına başkanlık edeceği belirtildi.

ZİYARETİN GÜNDEMİ

Sisi’nin ziyaretinde ana gündemin Gazze olması beklenirken, İki ülkenin arasında ticaret alanında da anlaşmalar imzalayacağı, ticaret hacmi hedefinin 15 milyar dolar olması öngörülüyor.

ÖNCE BAKAN FİDAN GİTMİŞTİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bu ayın başlarında Mısır'ın başkenti Kahire'yi ziyaret etmiş ve mevkidaşı Badr Abdelatty ile bir araya gelmişti. Düzenledikleri ortak basın toplantısında konuşan Abdelatty, Sisi'nin Türkiye ziyaretinin mümkün olduğunca verimli geçmesi için atılacak adımları görüştüklerini söylemişti.

ERDOĞAN ŞUBATTA MISIR’DAYDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan da 2012 yılından bu yana ilk kez şubatta Kahire’ye gitmiş ve iki ülke arasındaki ilişkiler, “stratejik iş birliği" düzeyine çıkarılmıştı. Erdoğan, basına yaptığı açıklamada, Değerli kardeşimi konsey toplantımızı gerçekleştirmek üzere ilk fırsatta Ankara'ya beklediğimi söyledim. Bu ziyaret inanıyorum ki ilişkilerimizde yeni bir dönüm noktası olacaktır" demişti.