Üsküdar Devlet Hastanesi'nde Yangın Paniği, Hastalar Bir Bir Tahliye Edildi

Üsküdar Devlet Hastanesi’nde saat 12.15 sıralarında çıkan yangın büyük panik yarattı. Hastane içinde yer alan iki katlı ameliyathane binasının elektrik panosunda çıkan yangın sonrasında hastanede yer alan hastalar büyük paniğe kapıldı.

Yürekleri ağza getiren yangın kısa süre içinde kontrol altına alınırken, hastalarda tedbir amaçlı tahliye edildi.

'CİHAZDAN ÇIKMIŞ'

Yangına tanıklık eden Rıza Koçak yangın anını şöyle anlattı: Koku vardı, bizi dışarı çıkardılar. Herhangi bir şey yok. Biz yangın esnasında içerideydik, dışarı çıkardılar. Yangın galiba cihazlardan çıkmış.

Kaynak: İHA