İstanbul’da Boş Arazide Bulunan Bebek Cesedinde Yeni Gelişme

İstanbul Güngören’de boş arazide oyun oynayan çocukların cansız bedenini bulduğu bebeğin gözaltına alınan anne ve babası ‘çocuk düşürme’ suçundan adliyeye sevk edildi.

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İstanbul Güngören Güneştepe Mahallesi’nde akşam saatlerinde kan donduran bir olay yaşandı. Mahallede akşam saatlerinde boş bir arazide oyun oynayan çocuklar taşların altına gizlenmiş ölü bir bebek buldu.

İstanbul’da Boş Arazide Bulunan Bebek Cesedinde Yeni Gelişme - Resim : 1

İLAÇLA DÜŞÜK YAPIP, ARAZİYE ATTI

Çocuklar tarafından bulunan, oyuncak sanılan bebeğin, annesi P. N.D. tarafından bir hafta önce ilaç içerek düşürüldüğü, ardından araziye atıldığı ortaya çıktı.

6 aylık olduğu tespit edilen bebeğin ölümüne ilişkin ortaya çıkan detay kan dondururken, gözaltına alınan anne P.N.D. ve baba H.A. hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

H.A. ve anne P.N.D. "çocuk düşürme" suçundan adli makamlara sevk edildi.

İstanbul'da Kan Donduran Olay! Oyun Oynayan Çocuklar 'Bebek Cesedi' Bulduİstanbul'da Kan Donduran Olay! Oyun Oynayan Çocuklar 'Bebek Cesedi' BulduGüncel

Kaynak: İHA

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