İstanbul’da Boş Arazide Bulunan Bebek Cesedinde Yeni Gelişme

İstanbul Güngören Güneştepe Mahallesi’nde akşam saatlerinde kan donduran bir olay yaşandı. Mahallede akşam saatlerinde boş bir arazide oyun oynayan çocuklar taşların altına gizlenmiş ölü bir bebek buldu.

İLAÇLA DÜŞÜK YAPIP, ARAZİYE ATTI

Çocuklar tarafından bulunan, oyuncak sanılan bebeğin, annesi P. N.D. tarafından bir hafta önce ilaç içerek düşürüldüğü, ardından araziye atıldığı ortaya çıktı.

6 aylık olduğu tespit edilen bebeğin ölümüne ilişkin ortaya çıkan detay kan dondururken, gözaltına alınan anne P.N.D. ve baba H.A. hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

H.A. ve anne P.N.D. "çocuk düşürme" suçundan adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İHA