Sözcü Gazetesi Davasında Flaş Karar

Sözcü gazetesi yazar ve yöneticilerinin 'FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım ettikleri' iddiasıyla yargılandıkları davada mahkeme, tüm sanıklar hakkında beraat kararı verdi.

Dava kapsamında, Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay, yazarlar Emin Çölaşan ve Necati Doğru ile gazetenin genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz'ın da aralarında olduğu 9 sanık yargılanıyordu.

Kaynak: ANKA