Üsküdar Belediyesi AKP'nin elindeyken Ensar'a milyonluk ihaleler verilmiş

CHP'nin AKP'nin elinden aldığı Üsküdar Belediyesi'nde, AKP döneminde hem Ensar Vakfı hem de belediye yönetici olan İsmail Şirin'in, Ensar'ın parçası olan Şirin Kardeşler Gıda İnşaat'a ve aile şirketine 21 ihale verdiği gündeme geldi.

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Üsküdar Belediyesi AKP'nin elindeyken Ensar'a milyonluk ihaleler verilmiş

Mahalli İdareler Seçiminden önce AKP'nin elinde olan Üsküdar'da Ensar Vakfı yöneticisinin olduğu şirkete ihale üstüne ihale verilmiş.

31 Mart öncesinde AKP'nin kontrolündeki Üsküdar Belediyesi'nde, belediye yönetiminde olan İsmail Şirin'in, yöneticisi olduğu Ensar Vakfı'nın bir parçası olan Şirin Kardeşler Gıda İnşaat'a ve aile şirketine 21 ihale verdiği ortaya çıktı.

Cumhuriyet'ten Cengiz Karagöz'den alınan habere göre, toplamda 38 ihalenin de kamudan alındığı kaydedildi.

Yalnızca bir şirketin katıldığı ihaleler ve Şirin'in kardeşlerinin yönettiği Akis Yiyecek ve İhtiyaç Maddeleri şirketine verilen 12 milyon 953 bin TL'lik şarküteri malzemeleri ihalesi de dikkat çekti.

Aile şirketi Şirin Kardeşler, bugüne kadar 38 kamu ihalesi kazandı; bunların 21'i Üsküdar Belediyesi'nden oldu ve toplam bedeli 355 milyon 140 bin TL. Şirketin diğer bir kolu olan Akis Yiyecek ve İhtiyaç Maddeleri ise 104 milyon TL'lik 50 kamu ihalesini Üsküdar Belediyesi'nden aldı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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