Fatih Altaylı: İmamoğlu'nu Amedspor'u kutladı diye eleştirmek bölücülüktür, vatana ihanettir

Gazeteci Fatih Altaylı, Amedspor'un şampiyonluğunu kutladığı için İmamoğlu'nu eleştirenlere tepki gösterdi. Altaylı, "Amedspor'un 1. Lig'e çıkmasından rahatsızsan bölücüsündür. İmamoğlu'nu Amedspor'u kutladı diye eleştirmek bölücülüktür, vatana ihanettir" dedi.

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Fatih Altaylı: İmamoğlu'nu Amedspor'u kutladı diye eleştirmek bölücülüktür, vatana ihanettir

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Amedspor, bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek TFF 1. Lig'e yükselmeyi garantilemişti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Amedspor'u şampiyonluğundan ötürü kutlamıştı.

X hesaplarından yaptıkları kutlama paylaşımlarından ötürü, bazı çevrelerce tepkiyle karşılanmışlardı.

Gazeteci Fatih Altaylı, Amedspor'un şampiyonluğunun tebrik edilmesini eleştirenlere tepki gösterdi.

Fatih Altaylı, "Amedspor'un 1. Lig'e çıkmasından rahatsızsan bölücüsündür" dedi.

Altaylı şu ifadeleri kullandı:

"Amedspor Türkiye'nin takımı değil mi? Tam aksine bu ülkenin takımı, taraftarı da bu ülkenin vatandaşı, futbolcusu da bu ülkenin vatandaşı. Amedspor'un 1. Lig'e çıkmasından rahatsızsan bölücüsündür. İmamoğlu'nu Amedspor'u kutladı diye eleştirmek bölücülüktür, vatana ihanettir. Göztepe'yi kutlayıp Amedspor'u kutlamamak olmaz."

Kaynak: Gerçek Gündem

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