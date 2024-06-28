Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'tan dikkat çeken iddia: AKP, sosyal yardım bütçesini seçim için harcamış

31 Mart yerel seçimlerinde, AKP'nin kalesi olarak bilinen Üsküdar, 1994’ten bu yana ilk kez CHP’ye geçti.

Üsküdar’da seçimi kazanan Sinem Dedetaş, Medyascope'ta katıldığı yayında soruları yanıtladı.

AKP'nin, belediyeye ait sosyal yardım bütçesini seçim için harcadığını iddia eden Dedetaş, “AKP, Üsküdar’da sosyal yardım bütçesini seçim çalışmalarına harcadı. Bu, bütçe dengesinde yıl sonuna kadar bizi zorlayacak konular ama böyle olacağını tahmin ediyorduk” dedi.

Dedetaş devamında şöyle konuştu:

“Borcu bir kenara koyuyorum. ‘Belediye hizmet ediyor, borç yapar tabii’ denebilir ama seçim yatırımları manasında da bir takım bütçelerin bitmiş olması bizi zorluyor. Sosyal yardım bütçesi seçime kadar tüketilmiş, bitirilmiş durumda. Bütçeye aktarmamız lazım ki sosyal yardımlara devam edebilelim. Emekli desteği, sosyal yardım bütçesinden gidiyor ama biz bunu başka yerlerden tasarruf ederek bulmak ve yaratmak zorundayız.”