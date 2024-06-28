Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'tan dikkat çeken iddia: AKP, sosyal yardım bütçesini seçim için harcamış

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, katıldığı bir yayında AKP döneminde Üsküdar Belediyesi'nin, sosyal yardım bütçesini seçim için harcadığını söyledi.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'tan dikkat çeken iddia: AKP, sosyal yardım bütçesini seçim için harcamış

31 Mart yerel seçimlerinde, AKP'nin kalesi olarak bilinen Üsküdar, 1994’ten bu yana ilk kez CHP’ye geçti.

Üsküdar’da seçimi kazanan Sinem Dedetaş, Medyascope'ta katıldığı yayında soruları yanıtladı.

AKP'nin, belediyeye ait sosyal yardım bütçesini seçim için harcadığını iddia eden Dedetaş, “AKP, Üsküdar’da sosyal yardım bütçesini seçim çalışmalarına harcadı. Bu, bütçe dengesinde yıl sonuna kadar bizi zorlayacak konular ama böyle olacağını tahmin ediyorduk” dedi.

Dedetaş devamında şöyle konuştu:

“Borcu bir kenara koyuyorum. ‘Belediye hizmet ediyor, borç yapar tabii’ denebilir ama seçim yatırımları manasında da bir takım bütçelerin bitmiş olması bizi zorluyor. Sosyal yardım bütçesi seçime kadar tüketilmiş, bitirilmiş durumda. Bütçeye aktarmamız lazım ki sosyal yardımlara devam edebilelim. Emekli desteği, sosyal yardım bütçesinden gidiyor ama biz bunu başka yerlerden tasarruf ederek bulmak ve yaratmak zorundayız.”

Etiketler
Üsküdar Üsküdar Belediyesi Sinem Dedetaş
Devlet desteği alarak üretti. İlk hasat sonrasında tüm masrafları çıkardı Devlet desteği alarak üretti. İlk hasat sonrasında tüm masrafları çıkardı
Bir firmadan daha kötü haber! Ünlü otomotiv devi iflas başvurusu yaptı Bir firmadan daha kötü haber! Ünlü otomotiv devi iflas başvurusu yaptı
Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı? Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Sokak köpeklerine çarpmamak için manevra yapan araç takla attı: 4 yaralı Köpeklere çarpmamak için manevra yapan araç takla attı
ÇOK OKUNANLAR
RTÜK'ten Açık Radyo'da yayınlanan Açık Gazete'ye 'Ermeni Soykırımı' cezası RTÜK'ten Açık Radyo'da yayınlanan Açık Gazete'ye 'Ermeni Soykırımı' cezası
Öğretmenin "nerelisin" sorusuna cevabı beğenilmedi! Yazılıdan 90 aldı, mülakatta elendi Öğretmenin "nerelisin" sorusuna cevabı beğenilmedi
Yeşilçam'ın usta oyuncusundan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı Yeşilçam'ın usta oyuncusundan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı
Meteoroloji'den 7 il için uyarı! Gök gürültülü sağanak bekleniyor Gök gürültülü sağanak bekleniyor
Meteoroloji 15 ili uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor Gök gürültülü sağanak geliyor!