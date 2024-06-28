Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?

Merkez Bankası kararıyla yüksek faiz politikası devam ederken; borsa, altın, gümüş ve döviz başta olmak üzere çeşitli yatırım araçları vatandaşlar tarafından alternatif olarak değerlendirilmeye devam ediyor. Peki bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları hangileri oldu?

Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?

BIST 100 endeksi, 24-28 Haziran haftasında en düşük 10.486,70 ve en yüksek 10.824,21 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,15 değer kaybederek 10.647,91 puandan tamamladı.

ALTIN FİYATLARI GERİLEDİ

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,24 azalışla 2 bin 452 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,67 gerileyerek 16 bin 200 liraya indi. Geçen hafta sonu 4 bin 90 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, 4 bin 66 liraya geriledi.

DOLAR VE EURO FİYATLARI

Bu hafta ABD doları yüzde 0,05 değer kaybederek 32,8170 liraya inerken, avro yüzde 0,02 artışla 35,1220 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,51 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 0,39 değer kazandı.

EN ÇOK KAZANDIRAN KATEGORİ

Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,94 ile "Borçlanma Araçları" fonları ile "Para Piyasası" fonları oldu.

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