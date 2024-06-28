Meteoroloji 15 ili uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 28 Haziran 2024 Cumartesi hava durumu tahmin raporuna göre, 15 ilde sağanak yağış etkisini gösterecek.

Yapılan son değerlendirmelere göre sıcaklıkların, iç kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege'nin batısında kuvvetli (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgârın, yarın (Cumartesi) Marmara'nın güneyi ile Ege'nin batısında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 kısa süreli 80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

15 İLDE SAĞANAK UYARISI

MGM tarafından yapılan değerlendirmelere göre 15 ilde sağanak yağış bekleniyor.

Ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Kırklareli ve İstanbul’un Karadeniz kıyıları, Bilecik, Denizli, Afyonkarahisar,Kütahya Eskişehir ve Ankara’nın güney ve batı kesimleri, Sinop, Samsun, Erzurum, Kars, Iğdır ve Ağrı çevreleri ile Van’ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.