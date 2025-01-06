Uşak’ta Korkutan Yangın, Tamamen Küle Döndü

Uşak’ta Yeniköy’de Musa Taş’a ait müstakil binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede büyümeden kontrol altına alırken, yangın büyümeden söndürdü. Yangında müstakil ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İHA