Kar Kalınlığı 50 Santimetreyi Buldu, Her Yer Beyaza Büründü

Karabük'ün Yenice ilçesinin yüksek kesimlerinde devam eden kar yağışı sonrası kar kalınlığı yer yer 50 santimetreyi buldu.

Türkiye'nin en büyük blok ormanlarına sahip olan Yenice ormanları kar yağışından sonra beyaza büründü. Traktör kullanan bir kişi karlı yere uzanarak, kar yağışının keyfini çıkardı.