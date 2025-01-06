Alev Alev Yanan Tır Kullanılamaz Hale Geldi

Mardin Nusaybin-Cizre yolunda seyir halindeki tır alev alev yandı. Yangının çıkış sebebi bilinmezken, yanan tır kullanılamaz hale geldi.

Alev Alev Yanan Tır Kullanılamaz Hale Geldi

Mardin’de Nusaybin-Cizre yolu Çığır Mahallesi mevkiinde gece saatlerinde ilerleyen tır bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Tırın yandığını gören sürücünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Alev Alev Yanan Tır Kullanılamaz Hale Geldi - Resim : 1

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri patlama ihtimaline karşı alanda güvenlik önlemleri aldı. Yangın kısa süre içinde kontrol altına alınırken, tır tamamen kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İHA

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