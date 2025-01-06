Alev Alev Yanan Tır Kullanılamaz Hale Geldi

Mardin’de Nusaybin-Cizre yolu Çığır Mahallesi mevkiinde gece saatlerinde ilerleyen tır bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Tırın yandığını gören sürücünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri patlama ihtimaline karşı alanda güvenlik önlemleri aldı. Yangın kısa süre içinde kontrol altına alınırken, tır tamamen kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İHA