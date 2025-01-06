Düzce'de Kaçak Av Yapanlara Ceza Yağdı

Düzce’de kaçak avcılık yapanlara göz açtırılmadı. 2024 yılı içerisinde kaçak av yapanlara 528 bin 124 lira ceza kesildi.

Son Güncelleme:
Düzce'de Kaçak Av Yapanlara Ceza Yağdı

Düzce’de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, 2024 yılı içerisinde kent genelinde av koruma kontrol faaliyetleri çerçevesinde kanun dışı avlanma yapanlara yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

Bu çalışmalarda 92 avcıya 528 bin 124 lira cezai işlem uygulandı. Yapılan kontrollerde 5 yeşilbaş ördek, 4 çulluk, 1 kızıl geyik boynuzu ve 9 av tüfeğine el konuldu.

Kaçak Kazıya SuçüstüKaçak Kazıya SuçüstüGüncel

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Bunu Yaptıktan Sonra Lavabolar Asla Tıkanmayacak! Tesisat Ustalarının Gizli Tüyosu Bunu Yaptıktan Sonra Lavabolar Asla Tıkanmayacak! Tesisat Ustalarının Gizli Tüyosu
Lokantalarda Böyle Yapılıyor: Tavuk Haşlamaya Lezzet Katan Tüyo Lokantalarda Böyle Yapılıyor: Tavuk Haşlamaya Lezzet Katan Tüyo
Köprü Çöktü, Kamyon Dereye Düştü Köprü Çöktü, Kamyon Dereye Düştü
Alev Alev Yanan Tır Kullanılamaz Hale Geldi Alev Alev Yanan Tır Kullanılamaz Hale Geldi