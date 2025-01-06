Türkiye’de Çinlilerin Gözdesi Olan Yer Şaşırttı, Hepsi Oraya Akın Etti

Fethiye Turizm Danışma Bürosu, Muğla'nın Fethiye ilçesindeki 1965 rakımlı Babadağ için dikkat çeken bir açıklama yaptı. Yamaç paraşütü denildiğinde akla ilk gelen yer Babadağ'da189 bin 775 uçuş yapıldığını duyurdu.

EN ÇOK TURİST GELEN ÜLKE ÇİN

Açıklamada yamaç paraşütü uçuş sayısında geçen yıla göre düşüş yaşandığı belirtildi. Elde edilen verilere göre yamaç paraşütü yapan yabancı ülkelerde ilk sırada Çin, ikinci sırada İngiltere, üçüncü sırada ise Rusya aldı. 879 bin 840 yerli turist ağırlanırken, bu sayı yabancılarda 882 bin 193'e ulaştı.

Kaynak: AA