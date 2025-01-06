Türkiye’de Çinlilerin Gözdesi Olan Yer Şaşırttı, Hepsi Oraya Akın Etti
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki 1965 rakımlı Babadağ'da geçen yıl yamaç paraşütüyle 189 bin 775 uçuş yapıldığı açıklandı. Babadağ'dan yamaç paraşütü yapan yabancı ülkelerde ise ilk sırada Çin yer aldı.
Fethiye Turizm Danışma Bürosu, Muğla'nın Fethiye ilçesindeki 1965 rakımlı Babadağ için dikkat çeken bir açıklama yaptı. Yamaç paraşütü denildiğinde akla ilk gelen yer Babadağ'da189 bin 775 uçuş yapıldığını duyurdu.
EN ÇOK TURİST GELEN ÜLKE ÇİN
Açıklamada yamaç paraşütü uçuş sayısında geçen yıla göre düşüş yaşandığı belirtildi. Elde edilen verilere göre yamaç paraşütü yapan yabancı ülkelerde ilk sırada Çin, ikinci sırada İngiltere, üçüncü sırada ise Rusya aldı. 879 bin 840 yerli turist ağırlanırken, bu sayı yabancılarda 882 bin 193'e ulaştı.
Kaynak: AA