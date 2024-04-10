Uşak'ta gölete düşen otomobilde 1 kişi ölü bulundu

Uşak'ta gölete düşen otomobilde 1 kişi ölü bulundu.

Son Güncelleme:
Uşak'ta gölete düşen otomobilde 1 kişi ölü bulundu

AFAD Sualtı Arama ve Kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu, otomobilde bir kişinin cesedine ulaşıldı.

Dalgıçlar tarafından çıkarılan cesedin, olay yerine gelen yakınlarının da teşhis etmesi sonucu Erkan Özçelik (43) olduğu belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Özçelik'in cenazesi, otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otomobil ise dalgıçlar tarafından zincire bağlanıp vinçle çıkarıldı.

NE OLMUŞTU?

Yeşil Karaağaç Mahallesi'ndeki Karaağaç Göleti'ne batmış otomobili görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmişti.

Olay yerine giden ekiplerin otomobilde birinin olup olmadığını tespit edememesi üzerine, bölgeye AFAD Sualtı Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edilmişti.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
29 kişiye mezar olmuştu: Gece kulübündeki yangın nedeniyle hasar gören binaya giriş izni verildi 29 kişiye mezar olmuştu: Gece kulübündeki yangın nedeniyle hasar gören binaya giriş izni verildi
Zeytinin fazla tuzu nasıl alınır? Sadece 2 malzeme yeterli oluyormuş Zeytinin fazla tuzu nasıl alınır? Sadece 2 malzeme yeterli oluyormuş
Dışişleri'nden Yunanistan açıklaması Dışişleri'nden Yunanistan açıklaması
Dev firma iflasa sürükleniyor! Ünlü ilaç şirketi konkordato talebinde bulundu... Dev firma iflasa sürükleniyor! Ünlü ilaç şirketi konkordato talebinde bulundu...
ÇOK OKUNANLAR
Nesrin Cavadzade'nin Ali Koç'la pozu gündem oldu Nesrin Cavadzade'nin Ali Koç'la pozu gündem oldu
Bayram arifesinde aile katliamı: Büyük oğul üvey annesini ve babasını, kardeşi ise ağabeyini öldürdü Büyük oğul üvey annesini ve babasını, kardeşi ise ağabeyini öldürdü
Araç sahipleri dikkat! Valilik duyurdu: Bu şehre giriş 24 saat yasak Araç sahipleri dikkat! Valilik duyurdu
Eski İYİ Parti Genel Sekreteri Çıray: Akşener, Erdoğan ile dirsek temasındaydı "Akşener, Erdoğan ile dirsek temasındaydı"
Dışişleri'nden Yunanistan açıklaması Dışişleri'nden Yunanistan açıklaması