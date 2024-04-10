29 kişiye mezar olmuştu: Gece kulübündeki yangın nedeniyle hasar gören binaya giriş izni verildi

Beşiktaş'ta 29 kişiye mezar olan gece kulübü yangınında hasar gören apartman için İstanbul Valiliği tarafından giriş izni verildi. Bina sakinleri bir haftanın ardından dairelerine girebildi.

29 kişiye mezar olmuştu: Gece kulübündeki yangın nedeniyle hasar gören binaya giriş izni verildi

Beşiktaş Gayrettepe'de bulunan gece kulübündeki yangının ardından hasar gören ve tahliye edilen Sinan Apartmanı'ndaki elektrik, su bağlantı çalışmaları bugün itibariyle tamamlandı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul Valiliği, apartman sakinlerine dairelerine giriş izni verdi. Bariyerlerin kaldırılmasının ardından haberi alan apartman sakinleri eşyalarıyla birlikte bir haftanın ardından dairelerine giriş yapabildi.

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